„Immár négy éve, hogy az Orbán-kormány – és részidőben az MNB – hibát hibára halmoz. A GDP növekedés fétisének hódolva elindították Európa legnagyobb és legmélyebb inflációs hullámát, rázúdították a nemzetgazdaságra a fullasztó mennyiségű likviditást, »megelőlegezték«, azaz előre elköltötték az EU-tól várt, de láthatóan nem érkező pénzeket, majd a tornyosuló problémákat ársapkákkal, árfigyeléssel, a kamatok befagyasztásával és egyéb sületlen eszközzel próbálják orvosolni.

Persze nem megy.

Az infláció az EU-s átlag kétszerese marad még akkor is, ha »egyszámjegyűvé válik« az év végére, hiszen az EU átlaga már most is 5 százalék közelében van. Az egyszámjegyű, de még mindig az átlag kétszeresére rúgó magyar infláció a forint gyengülését hozza magával, ha csak az MNB nem védi meg egy legalább kétszer akkora kamatszinttel, mint amekkorával az EU-ban találkozunk. De a kétszer akkora kamatszínt – micsoda meglepetés – stagnálást, kevesebb mint fele akkora gazdasági teljesítményt produkál, mint amit a szomszédos országokban láthatunk. Van tehát, és lesz is erős infláció, amellyel még a favágó Orbán Viktor sem tud megbirkózni, és lesz gazdasági stagnálás is, hiszen a forint védelméhez szükséges kamatokat a gyenge termelékenységtől szenvedő honi gazdaság nem tudja kitermelni.

Hol a kiút?

Tizenhárom év kormányzás után a Fidesz rájött, hogy 1. fizetőképes kereslet nélkül nincs gazdasági növekedés, és 2. annak kiegészítése a legkülönbözőbb növekedést ösztönző ad hoc programokkal – legyenek azok bármennyire csábító melegágyai a korrupciónak – inkább az inflációt, a költségvetés egyensúlytalanságát, mintsem a nemzetgazdaságot serkentik. A felismerésre azonban a kormány a lehető legrosszabb válasszal reagál, azzal, hogy a megoldás a költségvetés további borulását eredményező nyugdíjemelésben, illetve a bérek az inflációhoz igazított emelésében rejlik. Nem veszi tudomásul az immár sok éves tapasztalatot, hogy ezek a lépések csak tovább serkentik az inflációt, hiszen a felemelt nyugdíjat és a megemelt fizetéseket az infláció hónapokon belül felemészti. A megemelt fizetéseket a munkaadók megemelt árakkal ellensúlyozzák, ami aztán a nyugdíjasok vásárlóerejét is visszalöki a korábbi szintre.”

