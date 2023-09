„Nem túl valószínű, hogy akár az ország, akár a térség szempontjából döntő jelentőségű lesz a szlovákiai parlamenti választás eredménye, ettől még történhetnek szórakoztató és elkeserítő dolgok egyaránt.

A független Szlovákia történetében ma tizedszer járul urnák elé a lakosság, hogy a törvényhozás tagjairól és így a kormányról is döntsön. Az elmúlt valamivel több mint harminc év elég viharosra sikerült, magyarországi szemmel nézve hajmeresztő dolgok történtek a szlovák politikában emberrablástól gyilkosságon át nyíltan neonáci párt – nem, nem a régi jobbikos módra az, hanem tényleg – bemasírozásáig a pozsonyi parlamentbe. Ennek ellenére az ország nagyvonalakban ugyanazt az utat járta be, mint régiós társai. Piacgazdaság kiépülése és a nyugati cégek megjelenése, a liberális demokráciák intézményrendszerének átvétele és a politika általi folyamatos támadása, észak-atlanti és uniós integráció, globális technológiák betüremkedése a mindennapokba. Az állam jövőjét a későbbiekben is sokkal inkább ezek a tényezők fogják befolyásolni, mintsem a kampány során elhangzott, és a nemzetközi média által fölkapott szólamok.

A saját identitásukba, fontosságérzetükbe és belpolitikai harcaikba kapaszkodó külhoni elemzők és nyíltan elkötelezett kommentátorok (a magyar médiát is ideértve) jóval drámaibb különbségeket látnak bele a valóságba, és hajlamosak sorsdöntő jelentőséget tulajdonítani az aktuális összecsapásnak. Ebből következően őket és közönségüket is nehéz megóvni a szurkolói idegállapotba kerüléstől, attól, hogy minden politikai eseményben ugyanazt a küzdelmet véljék fölfedezni, és az egyik vagy a másik csapattal azonosuljanak.

