„Napvilágra került egy videó, amelyben Orbán Viktor Ungár Péter testvére, Ungár Anna birtokában lévő ingatlanban nyaral. Az eset kapcsán újra felmerült az a kérdés, hogy valóban ellenzékinek tekinthető-e Schmidt Mária fia, Ungár Péter.

Évekig voltam az LMP tagja. Kilépésem nem volt független Ungár Péterrel való elégedetlenségemtől. Nem tetszett, hogy szavazott a menekültellenes kvótanépszavazáson, hogy leitta magát a Momentum fesztiválján és embereket zaklatott, hogy milliárdos politikusként a médiába is be akarta vásárolni magát (egy időben felmerült, hogy még a Magyar Nemzetet is megveszi), és hogy úton volt afelé, hogy az LMP »Simicskájává« váljon.

De nem is feltétlen Ungár Péter viselkedése volt igazán ijesztő – hiszen minden hibája ellenére műveltebb, tájékozottabb és gondolkodásra hajlamosabb, mint számos politikustársa –, hanem a puszta elvi lehetősége annak, hogy aránytalanul nagy befolyást tud vásárolni magának örökölt vagyonával, és személyes függésben tarthat politikai szereplőket.

Pozíciója tehát problémás. Hogy emellett még fideszes is lenne?

Bizonyos mértékig mindannyiunkat determinál az a szociális-gazdasági státusz, amelybe beleszületünk, azokat is, akik vagyontalan családba születnek, és azokat is, akik nem, függetlenül attól, hogy vannak-e vitáink szüleinkkel. Ezért aztán valóban jogos kérdéseket vet föl az az egyszerű tény, hogy az ellenzéki Ungár Péter a fideszes Schmidt Mária fia, és méghozzá mindketten milliárdosok is.

Ungár Péter viszont nem csupán a NER-beosztottak egyik vagyonos családjába született, hanem annál is kivételezettebb helyre. Míg Orbán Viktorra legalább négyévente szavazhat a magyar nép, Ungár Péter és családja annyira kirobbanthatatlanok a magyar közéletből és gazdasági elitből, hogy egy Orbán Viktor nélküli Magyarországon is befolyásosak lennének.”