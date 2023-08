„A tömeggyilkos az tömeggyilkos. Pont. A bőréből nem tud kibújni és nem is akar. Ez a tömeggyilkos, jelesül Vladimir, most már jóideje nemcsak civilek tömeges mészárlására ad parancsot, hanem az övéit is tucatszámra öleti, ha éppen már nem kedveli őket annyira, vagy netán kritizálni merik az őt vezetői, vagy egyenesen tömeggyilkosi mivoltában.

De vajon a magyar barátai ezt hogyan nyelik be? Hogyan beszélget erről egymás között Szijjártó Péter és az ő okos tanácsadói, vagy hogyan beszélget erről a nagyfőnök és a sleppje. Vajon egymást bökdösve kacarásznak? Hogy höhöhö, láttad Vologya megint kilöketett pár embert az ablakon, meg höhöhö, láttad, hogy megint eltűnt a komplett családjával együtt a fickó, aki szemtelenkedett vele?

Höhöhö, keményfalloszú gyerek ez a Vologya, höhöhö. Höhöhö, láttad, egy orosz támadás során megint meghalt egy ukrán gyerek, és az internet orosz népe több tízezer nevető fejjel lájkolja azt a posztot, ami ezen viccelődött? Höhöhö, az a poszt tényleg vicces volt amúgy, höhöhö. Höhöhö, milyen szupergyerek ez a Vologya, jól megnevelte a népét, kihozta belőlük az állatot.

Höhöhö, nagyon jól csinálta, és csinálja mindig is Vologya. Vajon egyetlen percig is átfut a teljes magyar oroszpárti kormány fején, hogy ez az egész kutyára nem okés? Hogy egy tömeggyilkos szörnyeteg a cimborájuk? Mert oké, értem én, hogy szerintük az rendben van, hogy egy erős vezető egyszerűen kinyírja azokat, akik ellene szót emelnek. Oké, értem én, hogy a világnak már csak az elborult elméjű söpredékei állnak szóba a magyar kormánnyal.

De azért magyar adófizetőként, magyar állampolgárként égő arccal kérdezem, tényleg ez a helyes út? Tényleg ebbe kell belevezetni ezt az országot? Tényleg tapsolnunk kell egy tömeggyilkosnak? Tényleg álhírekkel kell teleszórni mindent? Tényleg el kell hitetni egy országgal, hogy az agresszor nem is agresszor, hanem ő az áldozat? Tényleg támogatni és ölelgetni kell olyan vezetőket, akik gondolkodás nélkül gyilkolnak gyereket, civilt, sajátjaikat, vagyis bárkit?

Ilyenkor, amikor újra és újra szembesülnek emberek halálával (mondjuk a repülőgép civil, ártatlan személyzetének halálával), hol van a keresztényi becsület? Hol van a kereszt szentsége, amiről papolnak, miközben mögé bújva támogatják ezeket a szörnyetegeket? Kik vagytok ti igazán, Magyarországot vezető gazemberek? Kik vagytok ti valójában, ott bent a lelketekben?”

Nyitókép: Mikhail KLIMENTYEV / POOL / AFP