„Beszéljünk a high tech fegyverekről. Mennyire kellettek ezek a magyar hadseregnek?

A fegyverek nagyon kellettek. A Gripen repülőgépek kivételével gyakorlatilag minden beszerzés a hatvanas, hetvenes években történt. És ne csak a harckocsikra gondoljunk. Ez egy húszezer fős cég, ahol kellenek céges autók. Az előző céges autókat még a kétezres évek legelején szerezték be. Opel Astrákat. Utaztam ilyenekkel sokat. Volt, amibe nyolcszázezer kilométert raktak, már mindent kicseréltek rajta a motortól kezdve az ülésekig, de arra sosem volt pénz, hogy egyszerre több új kocsit szerezzenek be, csak arra, hogy valamit javítgassanak rajta.

Igazából azért nem láttuk, hogy mennyire el van avulva a Magyar Honvédség, mert a Magyar Honvédség nem transzparens. De ha az ember elment Afganisztánba, és megnézte a magyar katonákat, hogy mivel és mit művelnek, akkor felsejlettek ezek a jelek.

Mi látszott rajtuk?

Kifelé nem látszott rajtuk, hogy csórók vagyunk; a magyar lakosságnak nincs semmilyen kapcsolata a Magyar Honvédséggel, nem mentek be a laktanyába. A honvédség akkor látszódott Magyarországon, amikor a tiszai árvíz volt. De amikor kiküldték a magyar katonákat Afganisztánba, és a géppuskát, amit használtak, 1945-ben gyártották, és néhány lövés után szétesett, miközben az afgán felkelőre kellett lövöldözni, azt csak az látta, akit nagyon érdekelt Afganisztán meg az arról szóló hírek. A magyar lakosság nem látta a honvédségről, hogy mennyire le van gatyásodva, ezért aztán 2014 után nyilván nehéz megmagyarázni, hogy most egyszerre miért van szükség ezekre az új eszközökre.

Ez sajnálatos magyar gondolkodás, hogy sosem látunk túl a határainkon, mindig azt gondoljuk, hogy csak magunkról van szó. Nem bízunk senkiben, nem is bíznak bennünk sem, ez kölcsönös. De a NATO tagjaként Magyarországnak kötelezettségei vannak a NATO felé is. Ha egy rendszerben akarunk működni – márpedig a NATO egy nagy katonai rendszer, egy többnemzeti katonai rendszer –, akkor a fegyvereinknek, a rendszereinknek kompatibiliseknek kell lenniük más országok rendszereivel.

Nem arra kell készülni, hogy Magyarországot megtámadja valaki, és a tízezer vagy nyolcezer főnyi magyar katona a magyar haditechnikai eszközökkel megállítja az ellenséget, hanem arra, hogy ha a NATO valamilyen feladatot vállal – most már van esély erre Kelet-Európában –, akkor egy magyar lövészdandár a saját harckocsijaival, a saját tüzérségi eszközeivel, egy lengyel dandárral és egy holland dandárral a két szélén hogyan tud együtt végrehajtani egy katonai feladatot, hogy a holland, lengyel meg magyar harckocsik tudjanak egymással kommunikálni, az adatforgalom működjön, a katonák ugyanazt az angol nyelvet beszéljék, ne egymásra lőjenek, hanem az ellenségre; erre kell a honvédséget és a haditechnikai eszközöket képessé tenni.

Mit gondolsz az új vezérkari főnökről?

Erről nem nyilatkozom.

Azt mondják, hogy a Németországtól vásárolt Leopard harckocsik nagyon jók, csak túlsúlyosak, nem nagyon tudnak velük átmenni a hidakon, mert nem bírják el a hetventonnás tankokat. Ez be volt kalkulálva, vagy utólag derült ki, hogy nem bírják el a magyar hidak a német tankokat?

Biztos vagyok benne, hogy be volt kalkulálva, a magyar katonai logisztikusok nagyon okosak, nagyon jól ismerik az országot. Ez megint műprobléma, mert ha változtatunk a dolgokon, akkor mindenen változtatni kell. Biztos emlékszel arra, hogy amikor megrendelték a KISS motorvonatokat, akkor is voltak síró hangok, hogy hogy fognak átmenni a különböző alagutakon, amelyeket nem erre a vonatra terveztek. Valahogy megoldották, és most már mindenhova el lehet utazni KISS vonattal. Tehát ez műprobléma. Ha hetventonnásnak kell lennie a hídnak, majd átépítik hetventonnásra. Ne annak alapján döntsük el, hogy milyen harckocsit veszünk, hogy mit bírnak el a magyar hidak.

De akkor hogyan mozgatod őket?

Úgy, hogy átépítem a hidakat olyanra, hogy elbírják a hetventonnás harcjárműveket. Ennyi. Ma már egyébként nem lehet kapni negyventonnás harcjárműveket, tehát ha valaki ezt szeretné, akkor továbbra is orosz harckocsit kell vennie.

Tehát van korszerű tankunk és vannak elavult hídjaink?

Így van, és majd modernizáljuk hozzá a hidakat. De lehet, hogy már egy ideje olyan hidakat építenek, amik kibírják ezt. Mondom, ezekben a kérdésekben a magyar ellenkezést érzem a változások iránt. Oké, vannak új kihívások. Negyven-ötven évvel ezelőtt jók voltak a negyventonnás hidak. Ma már nem jók. Ahol majd a harckocsiknak menniük kell, ott majd építenek hetventonnás hidakat.”

