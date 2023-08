„Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter már a legutóbbi kormányinfón jelezte, hogy a Fidesz-frakció nem megy el a parlament ülésére és így is lett. Mindössze 45 ellenzéki képviselő jelent és így az ülés határozatképtelen volt. Magyarázható-e ez bármiképpen?

Abban a konkrét ügyben, ami Svédország NATO-csatlakozása, nagyon érdekes történés van. A kormány, a Fidesz-frakció a Fidesz, mint állampárt és a parlament máshogy kommunikál és máshogy működik. Szerintem teljes a zavar abban az értelemben, hogy először el kell játszani nemzetközi színtéren, hogy mi nem vagyunk ellenségei a szövetségi rendszernek, tehát nem vagyunk kívül azon. Megjegyzem, azért ez elég veszélyes játék egy ilyen kicsi és a keleti agresszióhoz közel levő ország számára, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor – gazdasági válság idején – pénzek függnek attól, hogy mennyire vagyunk benne egy ilyen nyugati szövetségi rendszerben. Ugyanakkor viszont teljesíteni kell az autokratikus baráti elvárásokat, Oroszország, Törökország felé. Ezek azok a működő nemzetközi kapcsolatok, amelyek még Orbán kezében vannak. Ez magyarázza azt a példátlan jelenséget, hogy a magyar állam álláspontja a török államétól függött. Ez kiderült az elmúlt hetekben. Ezek után az csak játék, hogy Kövér összehívja a parlamenti ülést, ami pedig nyilvánvalóan egy üres forma, mert itt nem történik, nem is történhet semmi, hisz' nem vesz részt rajta a kormánypárt. A parlament álláspontja egyáltalán nem befolyásolja a kormány nemzetközi véleményét. Vagyis egyszerre kell két dolognak megfelelni, ezért a zavar.

Viszont a Fidesz és a KDNP frakcióvezetői, Kocsis Máté és Simicskó István levélben közölték, hogy ugyan nem jelennek meg az ülésen, de kérték, hogy szavazógéppel ellenőrizzék a képviselők számát. Ez mire utal?

Ez már teljesen értelmetlen egy olyan rendszerben, ahol egyáltalán nem működik a parlamentarizmus. Őszintén szólva, az, hogy mi történik a parlamentben, már nem érdekel senkit. Most azt mutatja a kormány, hogy a parlament nem szavazza meg a svédek csatlakozását. Ugyanakkor az teljesen világos, hogy nemzetközileg ez megint botrány, és megint csak az van benne, hogy bár Törökországgal együtt a Fidesz-kormány hivatalosan nem akadályozhatja a csatlakozást, de a késlekedésért a magyar parlamentre tolja a felelősséget. Ugyanakkor az is teljesen világos, hogy a parlamentnek nincsen játéktere ebben a kérdésben. A parlamenti Fidesz-frakció azt csinálja, amit a párt akar, az ellenzék pedig vergődik ebben a helyzetben. Én nem látom annak az értelmét, amit ezzel a »szavazatfigyeléssel« bejelentetett a két politikus, ennek nincs is jelentősége.

2010 óta ez a tizenhetedik ilyen alkalom, hogy a kormánypártok bojkottálták a rendkívüli ülést. Ha ez a parlamentáris demokrácia semmibevétele, akkor Kövér László mégis miért játszotta el, hogy összehívja?

Mert fenn kell tartani ezt a rendszert. Egy ilyen színházat fenn kell tartani, ezen áll az egész Orbán-rendszer. Ebben az esetben bizonyítani kell, hogy van egy olyan eljárás, amikor a parlamentet összehívják Svédország NATO-csatlakozása ügyében, tehát a parlament úgy tesz, mintha mozogna. De hadd mondjam azt, hogy ez a tetszhalott automatikus rángatózása még. Ez nem igazi parlamentarizmus, itt eljátszanak valamit. Mindenki tudja, hogy itt minden Orbán Viktor személyes döntésétől függ, Svédország NATO-csatlakozása ügyében pedig Recep Tayyip Erdoğan döntésétől függ Orbán döntése. Ez úgy szánalmas, ahogy van.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán