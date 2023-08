„Azt mondta, hogy »elég magas« a nemzetközi támogatottság Ukrajna irányába a döntéshozók, politikus, nemzetközi szervezetek részéről. Tudna erről kicsit részletesebben beszélni, hogyan néz ez ki jelenleg a meglátása szerint?

Ukrajna támogatottsága evolucionált tavaly február 24. óta. Ennek a támogatásnak rengeteg iránya van, sok órát tudnék beszélni a részleteiről, de inkább az evolúciós aspektusára koncentrálnék. Először nagyon sok volt a humanitárius segítség, amely nem csak állami aktorok részéről, hanem főleg a lakosság felől történt. Katonai segítség eleinte nem volt számottevő. Majd megnőtt a katonai támogatás, miközben a civil jellegű segítség csökkent. Ez volt az első metamorfózis. A második metamorfózis azáltal történt, hogy bizonyos országok a háttérbe vonultak, és csökkentették a támogatást, mint például Ausztria, de eközben más országok egyre több pénzügyi forrással és katonai eszközzel támogatják az országunkat – Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország. A támogatás mértéke nem csökken, konstans növekszik, és közben változott a földrajza.

A végeredmény sajnos ugyanaz: Ukrajnának még több humanitárius és katonai segítségre van szüksége. én, mint elemző, nem látom annak a lehetőségét, hogy idén vagy a jövő évben véget érne a háború.

Ennek ellenére itt, az erdélyi Tusványoson, ahová a szervezők meghívására érkeztem, nagyon sok szó esik a béke lehetőségeiről és béketárgyalásokról. Én magam egyelőre nem látom ezeket a perspektívákat. Ukrajna támogatása a Nyugat részéről folytatódni fog, és Magyarország is továbbra is támogat majd bennünket, ahogy eddig tették. A támogatásnak különböző formái lehetnek, ahogy az elmúlt másfél év során is.

Nem lát esélyt a háború lezárására sem idén, sem jövőre. Milyen következtetések alapján gondolja ezt?

Itt néhány aspektust lehetne kiemelni: politikait, geopolitikait és katonait. Szándékosan nem szoktam katonai értékeléseket adni, mert nem vagyok katonai szakértő. Teljes mértékben, napi szinten nem követem a helyzetet a fronton, mert az elég rugalmas, és folyamatosan változik. A teljes képet mindannyian látjuk, ahogy én magam is látom, mint az az ember, aki Ukrajnában él, és rendszeresen a frontra is kimegy – néhány napja például még Herszonban jártam. Nagyjából látjuk, mi történik, de sok mindent nem tudunk, nem tudhatunk. A katonai aspektus természetesen hatással van a politikaira is. Ahogy Zelenszkij elnök is mondta, az elmúlt hetekben folytatódó ukrán ellentámadás során nincsenek azok a nagyobb, egyértelmű eredmények, amelyeket mindannyian látni szeretnénk. Ez a mélyen kiépített, stratégiai orosz védelemből fakad.

A frontvonal többé-kevésbé statikus állapotban van, és ez katonailag akár sok hónapon át is így maradhat.

Ez a helyzet hogyan változhat meg Ukrajna javára?

Minden Ukrajna mobilizációs, katonai képességeitől függ. Ha még több lőszert, harckocsit, repülőt kapunk a szövetségeseinktől, akkor az nyilván kihat a képességeinkre is. Ugyanakkor Oroszország is rendelkezik még olyan tartalékokkal, amelyek bizonyos szakaszokon megnehezíthetik számunkra a helyzetet.

A második aspektus, amely alapján elhúzódó háborúra számítok, politikai. A nemzetközi térben különböző nézőpontok vannak arra nézve, hogyan érhet véget a háború. Ez országonként is változhat, és az adott országon belül sincs egységes pozíció. Mivel egyre több szakértő látja úgy, hogy a háború el fog húzódni, egyre több cikk jelenik meg a nemzetközi médiában arról, hogy valamilyen konszenzusra van szükség.”

***

