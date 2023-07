„Magyarország lett az egyik legaktívabb bilaterális partnerünk” – a Fülöp-szigetek nagykövete a Mandinernek

A két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 100. évfordulóján interjút készítettünk Magyarország manilai nagykövetével. A neki feltett kérdéseket elküldtük a Fülöp-szigetek nagykövetének is. Most az ő válaszait olvashatják.

---



A két ország nagyon messze fekszik egymástól, távoli világok. A földrajzi távolság mellett a mentalitásbeli, kulturális, gazdasági, politikai meghatározottságok is nagyon különbözőek a magyartól?

Két és fél éve élek Magyarországon, így saját tapasztalatból is mondhatom, a Fülöp-szigetek és Magyarország között a földrajzi távolság és az eltérő történelmi múlt ellenére nagyon sok szociokulturális hasonlóság fedezhető fel. Mindkét nemzet fontosnak tartja a család és a nemzeti közösség szerepét a társadalomépítésben, másrészt összeköt bennünket a közös vallás: a Fülöp-szigetek Brazília és Mexikó után a legnagyobb római katolikus többségű keresztény ország, és Magyarország lakossága is többségében katolikus vallású. Tavaly áprilisban éppen Budapesten tudtam személyesen is találkozni Ferenc pápával, a pápa 2015-ben járt a Fülöp-szigeteken hivatalos látogatáson.

Mindkét országnak erős nemzeti identitása van, és mindkét nemzet büszke sajátos kultúrájára, történelmére és hagyományaira.

Emellett mind a filippinek, mind a magyarok rajonganak a zenéért, a táncért, az irodalomért, a képzőművészetekért és a régi mesterségekért. A nemzeti konyhánk tisztelet is közös: mi is, ahogy a magyarok, szeretjük a baráti társaságokban, családi körben elköltött, nagy lakomákat, és közös bennünk még a sport szeretete is. A magyarok inkább a vízilabdát, az úszást, a futballt és az atlétikát kedvelik, addig mi a kosárlabda, az ökölvívás és a röplabda szerelmesei vagyunk.

Milyen motivációkkal kezdte meg nagyköveti munkáját Magyarországon, és milyen képe alakult ki hazánkról?

Budapesti megbízatásom előtt Athénban és Londonban dolgoztam az ottani nagykövetségeken, és úgy döntöttem, hogy utolsó nagyköveti missziómat is Európában töltöm még, így beadtam a pályázatomat a legközelebb megürülő európai nagyköveti posztra. Budapest lett az, így kerültem Magyarországra 2020 decemberében. Sokat olvastam Magyarországról, különösen a történelméről és a kultúrájáról, de

igazán csak akkor nőtt meg a tiszteletem a magyarok iránt, amikor a magyar emberekkel személyesen találkoztam.

Magyarország ezer éven át meg tudta őrizni államiság Európa szívében.

Magyarország egy gyönyörű és békés ország, a magyarok barátságos emberek, és nagyon közvetlenek, ha egy külföldi beszéli a nyelvüket – bár a magyar egy különösen nehéz nyelv. A magyarok mély nemzeti érzületűek, és hozzánk, filippinekhez hasonlóan családcentrikusak.

Frank R. Cimafranca, a Fülöp-szigetek budapesti nagykövete

Magyarország Kelet-Közép-Európa egyik állama, az Ön által vezetett követség látja el Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Románia, Bulgária, Moldova hazája képviseletét. Miért fontos Magyarország, illetve ez a régió az önök számára?

Magyarország központi elhelyezkedésű ország, Európa szívében fekszik, emiatt kiemelten alkalmas stratégiai bázisul szolgálni egy külképviselet számára. Az ön által felsorolt országokban Budapestről remekül el tudjuk látni a diplomáciai munkánkat, konzuli tevékenységet folytatunk ezen hét állam számára.

Másrészt, Magyarország az EU és más fontos regionális szervezetek tagállama, a regionális stabilitás, együttműködés és integráció építésében fontos szerepet játszik.

Az uniós tagságából és a gazdasági növekedéséből fakadóan potenciális kereskedelmi és gazdasági lehetőségeket kínál számunkra.

Melyek azok a magyar szektorok, amelyek a leginkább érdekelhetik a Fülöp-szigeteki kereskedőket, befektetőket?

2022-ben Magyarország volt a 45. legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a 29. legnagyobb exportpiacunk és a 60. legfontosabb behozatali forrásunk. Tavaly 6, 5 százalékkal nőtt a filippin export Magyarországra, ezek többsége integrált rendszerek, félvezetők szállítmányai voltak. A magyar forrású importunk 17,4 százalékkal nőtt, többnyire pénztárgépeket, állateledelt, elektronikai cikkek alkatrészeit hoztuk be.

Magyarország fejlett termelői kapacitással rendelkezik az autógyártásban, az itt tevékenykedő multinacionális vállalatoknál több ezer filippin dolgozik.

Több iparágban vonzó lehetőségeket látunk: az elektronikai cikkek, az okoskártyák, a LED-lámpák, az számítógépes adatrögzítők gyártásában, vagy az optikai szektor termékeinél és az organikus élelmiszer előállításánál. Tág tere lehet ezeken a területeken az együttműködésnek.

Magyarország manilai követségének honlapján az áll, hogy az elmúlt öt évben jelentősen fejlődtek a kétoldalú együttműködések. Mi erre a magyarázat?

Kétség nélkül, Magyarország lett az egyik legaktívabb bilaterális partnerünk. Két évtizedes szünet után 2017-ben nyílt meg újra Magyarország manilai nagykövetsége, és azóta virágoznak a kapcsolataink. Ennek több oka lehet. Van magyar nagykövet Manilában, így a személyes jelenlét hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé. Több, magas szintű bilaterális találkozó történt a két állam képviselői között: mindkét ország külügyminisztere járt a másik államban hivatalos látogatáson, és kétoldalú egyezményeket írtak alá, így a gazdasági együttműködésről, kulturális kapcsolatokról, oktatási és tudományos programokról, majd ezeket követte a kereskedés és a befektetések fellendülése.

A magyar keleti nyitás-koncepcióban a Fülöp-szigetekkel való kereskedelem, a gazdasági potenciál kiaknázása hangsúlyos szerepet játszik,

a magyar érdeklődés megnőtt a piacunk iránt. A munkaerőpiaci együttműködés is megélénkült, képzett filippin munkavállalók érkeztek Magyarországra a munkaerőhiány pótlására.

Milyen gazdasági szempontokból lehet érdekes a Fülöp-szigetek Magyarország számára?

Hazánk több ok miatt lehet vonzó befektetési pont. Folyamatos és stabil gazdasági növekedés van, sok üzleti lehetőséget kínálunk a külföldi befektetőknek több szektorban is, az iparban, a szolgáltatóiparban, az IT-szektorban, a turizmus vagy a mezőgazdaság területén. Emellett

az ország egy stratégiai fontosságú területen fekszik, a dinamikusan fejlődő Délkelet-Ázsia centrumában, több kereskedelmi útvonal találkozási pontján

– ha egy kelet-európai cég megveti a lábát a Fülöp-szigeteken, az egész ASEAN-régió 650 milliós fogyasztóval bíró piacait eléri a termékeivel.

Emellett képzett, angolul jól beszélő munkaerő áll rendelkezésre az országban, a filippin kormány vállalkozás ösztönző kedvezményekkel segíti a külföldi befektetőket, és nem legutolsó sorban, a területünk gazdag ásványkincsekben, élénk agrártevékenység zajlik nálunk.

Az oktatás, a kultúra, a tudományos és művészeti élet szereplői között milyen együttműködések alakultak ki az elmúlt években?

Magyarország a Stipendium Hungarikum ösztöndíjprogram filippin diákoknak biztosít ösztöndíjat, mintegy ötvenen tanulnak ezzel magyar egyetemeken. A filippin-magyar kulturális együttműködés keretében mind a két országban több kulturális rendezvényünk volt, kiállítások és fesztiválok szórakoztatták a nézőközönséget a képzőművészetek, zene, táncművészet terén.

A filippin Tudományos és Technológiai Minisztérium delegációja itt járt Budapesten tavaly, részt vett a Tudományos és Technológiai Vegyes Bizottság ülésén, és megegyeztek magyar kollégáikkal a mezőgazdaság, az infokommunikáció, a kvantumtechnológiai és a vízgazdálkodás terén történő együttműködésről.

A csendes-óceáni térségben feszült a helyzet. Kína befolyásnövekedését több régiós állam is fenyegetésnek érzi. A Fülöp-szigetek is tart attól, hogy Peking felrúgja a regionális status quo-t?

A Fülöp-szigetek Kínával egy több pilléren álló kapcsolatrendszert tart fenn. Diplomáciai egyeztetésekben áll vele, a területi vitákat döntőbíráskodásra bízza, a közös érdekkel bíró ügyekben pedig együttműködik Pekinggel.

A Fülöp-szigetek szuverenitását akarja fenntartani, és nemzeti érdekeit követi, így partneri kapcsolatban áll az Egyesült Államokkal, Japánnal és Ausztráliával, hogy védelmi garanciáit megerősítse, üdvözli az EU indo-csendes-óceáni stratégiáját, de emellett Kínával együttműködés bilaterális és multilaterális viszonyrendszerben is, az ASEAN szövetség keretében például.

A Dél-Kínai-tengeren Kína feszegeti a határokat, hadihajói kiszorítják onnan a filippin halászhajókat, a tengeri erőforrásokat kiaknázza, behatolva a Fülöp-szigetek tengeri gazdasági térségébe is.

Manila azt szeretné, ha a régiója továbbra is egy, a nemzetközi jogrend talaján álló térség maradna,

ahol az államközi vitákat a nemzetközi jog, a nemzetközi egyezmények figyelembe vételével rendezik a szemben álló felek.

Kína az első számú piac és kereskedelmi partnere a régiós államoknak. Miként próbál a Fülöp-szigetek a gazdasági verseny és a gazdasági függetlenség között egyensúlyozni?

A Fülöp-szigetek diverzifikálja kereskedelmi partnereit. Kínával is fenntartja a kereskedelmi kapcsolatokat, de aktívan keresi a más külkereskedelmi lehetőségeket is. Nem akar egyetlen, nagy piacra, a kínaira támaszkodni, egy kiegyensúlyozott kereskedelmi portfóliót akar kialakítani. Ezért keresi az ázsiai, az európai, az észak-amerikai és más régiókban található országokkal való kapcsolatokat.

A bilaterális kapcsolat 50 éve alatt mely stációk voltak a hullámvölgyek, és mely időszakok a kiemelkedő idők, és milyen okokból?

2023 egy különleges év, hiszen idén ünnepeljük a Fülöp-szigetek és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 100. évét, ez az év egy mérföldkő a kapcsolatainkban. 2020 óta 17 egyezményt írtunk alá, ez ékesen jelzi, mennyire komolyan veszi mindkét ország a bilaterális kapcsolatok és együttműködések megerősítésének szándékát.

A következő évek kihívása az lesz, hogy az ezen megállapodásokban foglaltakat kölcsönös megelégedésre át is ültessük a gyakorlatba.

A magas szintű, külügyminiszteri, parlamenti hivatalos látogatások, a folyamatos politikai konzultációk ezt jelzik. Összegezve tehát, a Fülöp-szigetek és Magyarország jelentős fejlődést ért el az együttműködésekben, különösen a diplomácia, a gazdaság, a mezőgazdaság, az oktatás és a munkaerőpiaci kooperáció területein.

--

Nyitókép és képek: Frank R. Cimafranca, a Fülöp-szigetek budapesti nagykövete (forrás: Ficsor Márton – Mandiner)