„Varsóban ősszel eldől, hogy továbbra is Jaroslaw Kaczynski pártja, a Jog és Igazságosság lesz-e a meghatározó erő, vagy a Donald Tusk által vezetett legjelentősebb ellenzéki politikai tömörülés, a Polgári Platform alakít kormányt. Kaczynskiék a közvéleménykutatások szerint nyerésre állnak, de szűk többséggel. Ha nem tudnak erősödni, akkor a győzelem esélyes ugyan, de kormányt nem lesznek képesek alakítani. Szándékai ellenére komoly esélyt kínál most nekik az Európai Bizottság a migrációval kapcsolatos új javaslatcsomaggal, amely egyebek mellett az illegális bevándorlók elosztását veszi elő újra.

Történik mindez akkor, amikor az egész világot sokkolja az az esztelen rombolás és erőszak, ami Franciaországban tört ki egy algériai származású fiatalember lelövése kapcsán. (Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök azonnal közzé is tett egy videót, ahol a lángoló párizsi utcákat állítja párhuzamba Krakkó és Varsó békés tereivel.) A magyar modellt átvéve most Lengyelországban is népszavazás lesz a bevándorlás kérdéséről, méghozzá a választásokkal együtt. E lépés jelentősen növelheti a Jog és Igazságosság esélyeit, hiszen a lengyel társadalom többsége ellenérzéseket táplál az illegális bevándorlók befogadásával kapcsolatban. Jellemző a helyzetre, hogy még az ellenzéket vezető Tusk is szembeszállt a bizottsági javaslattal.

Ha Kaczynskiék nyernek, erős vétóhelyzet teremtődik a két ország és az Európai Bizottság között, amely kedvez a magyar kormánynak az eddig visszatartott pénzek felszabadítása érdekében. Magyarország ekkor fellélegezhet, a gazdasági problémák szorításából kiszabadulhat. Hiába tárgyalt eddig a vártnál eredményesebben Navracsics Tibor, a brüsszeli döntéshozók láthatóan megvárják az őszi varsói eredményt. Utána viszont olyan helyzet állhat elő, amely lezárja ezt a nyomasztó, gazdasági problémákat felerősítő időszakot. Ezért mondta tehát Gulyás Gergely, hogy a kormány szempontjából fontosabbak a lengyel választások, mint az uniós voksolás.”

