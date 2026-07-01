Vészjósló üzenetet küldött a Fidesz Kármán András döntése után
A Fidesz megszorításokat nem, csak a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandó támogatni.
Magyar Péter agressziója, miniszterelnökhöz méltatlan stílusa és megbélyegző politikája kötelező mintává és elvárássá vált a Tisza Pártban.
„Magyar Péter agressziója, miniszterelnökhöz méltatlan stílusa és megbélyegző politikája kötelező mintává és elvárássá vált a Tisza Pártban. Ez az agresszív és gyűlöletkeltő tiszás stílus egyre jobban terjed a hétköznapokban és a vidéki közösségekben is.
Folyamatosan érkeznek a jelzések arról, hogy tiszás politikusok különféle módszerekkel gyakorolnak nyomást vidéki önkormányzatokra, polgármesterekre. Egyre több ilyen esetre kerül sor már a nagy nyilvánosság előtt is.
Bihari Zoltán, tiszás országgyűlési képviselője nemrég egy szerencsi katolikus óvodai bálon azzal fenyegette meg a választókörzete 42 polgármesterét, köztük olyanokat, akik évtizedek óta szolgálják a településüket, hogy »nagyon melegen ajánlja, kössenek vádalkut«. A hatalomtól megrészegült Tisza Párt tehát már ott tart, hogy óvodás gyermekek ünnepségén uszít és hergel magyart magyar ellen. Bihari Zoltán a legsötétebb kommunista időket idéző báli köszöntője a sajtóban is meghallgatható. Mindeközben Magyar Péter kedden a Parlamentben belehazudott minden magyar ember szemébe és letagadta a településvezetőkkel szembeni önkényes tiszás eljárásokat.
A Tisza Párt 50 napja alatt gőzerővel kezdte meg totális hatalmának kiépítését. Ennek részeként fenyegetnek és zsarolnak mindenkit, aki nem kíván teret engedni Magyar Péter önkényének és agressziójának. Ezért az alkotmányos szervek vezetőinek erőszakos eltávolítását követően, a jobboldali politikusoknak a politikai versenyből való kiiktatása mellett, az önkormányzati rendszer lesz a Tisza önkényének következő célpontja.
Felszólítjuk Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy haladéktalanul fejezze be a polgármesterek fenyegetését és nyilatkozzon Bihari Zoltán tiszás képviselő vállalhatatlan kijelentéséről. Osztja-e a Tisza Párt Bihari Zoltán álláspontját?"
(MTI/Fidesz-frakció)