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tisza párt bihari zoltán Magyar Péter Fidesz önkény

Árad a tiszás önkény vidéken is

2026. július 01. 12:59

Magyar Péter agressziója, miniszterelnökhöz méltatlan stílusa és megbélyegző politikája kötelező mintává és elvárássá vált a Tisza Pártban.

2026. július 01. 12:59
Fidesz Magyarország
Fidesz Magyarország

„Magyar Péter agressziója, miniszterelnökhöz méltatlan stílusa és megbélyegző politikája kötelező mintává és elvárássá vált a Tisza Pártban. Ez az agresszív és gyűlöletkeltő tiszás stílus egyre jobban terjed a hétköznapokban és a vidéki közösségekben is.

Folyamatosan érkeznek a jelzések arról, hogy tiszás politikusok különféle módszerekkel gyakorolnak nyomást vidéki önkormányzatokra, polgármesterekre. Egyre több ilyen esetre kerül sor már a nagy nyilvánosság előtt is.

Bihari Zoltán, tiszás országgyűlési képviselője nemrég egy szerencsi katolikus óvodai bálon azzal fenyegette meg a választókörzete 42 polgármesterét, köztük olyanokat, akik évtizedek óta szolgálják a településüket, hogy »nagyon melegen ajánlja, kössenek vádalkut«. A hatalomtól megrészegült Tisza Párt tehát már ott tart, hogy óvodás gyermekek ünnepségén uszít és hergel magyart magyar ellen. Bihari Zoltán a legsötétebb kommunista időket idéző báli köszöntője a sajtóban is meghallgatható. Mindeközben Magyar Péter kedden a Parlamentben belehazudott minden magyar ember szemébe és letagadta a településvezetőkkel szembeni önkényes tiszás eljárásokat.

A Tisza Párt 50 napja alatt gőzerővel kezdte meg totális hatalmának kiépítését. Ennek részeként fenyegetnek és zsarolnak mindenkit, aki nem kíván teret engedni Magyar Péter önkényének és agressziójának. Ezért az alkotmányos szervek vezetőinek erőszakos eltávolítását követően, a jobboldali politikusoknak a politikai versenyből való kiiktatása mellett, az önkormányzati rendszer lesz a Tisza önkényének következő célpontja.

Felszólítjuk Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy haladéktalanul fejezze be a polgármesterek fenyegetését és nyilatkozzon Bihari Zoltán tiszás képviselő vállalhatatlan kijelentéséről. Osztja-e a Tisza Párt Bihari Zoltán álláspontját?"

(MTI/Fidesz-frakció)
 

 

Összesen 38 komment

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elcapo-3
2026. július 01. 16:25
A retardált szektás köcsögök egyetlen cikket sem értenek meg a Mandin....mindig másról kommentelnek!
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2
0
NyBela-amegfigyelt
2026. július 01. 16:14
Dagad a botrány: Pogány Indulóval szűrhette össze a levet Brasch Bence felesége? a szarosgatyás,kokainos,alkoholista,elmebeteg,pedofil buzi már szart sem ér,még egy pogány induló is lenyomja!
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1
0
csulak
2026. július 01. 16:08
nem nyafogni hanem laposra verni az agresziv tiszas urakat, csendben sotetben
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4
0
rottyos-ducse
2026. július 01. 16:05
Alig varom hogy felsorakoztassak a fideszeseket videken is Milyen onkenyrol sikoltoztok, minden fidkany vezeto szabadlabon van....MEG
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0
5
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