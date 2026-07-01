„Magyar Péter agressziója, miniszterelnökhöz méltatlan stílusa és megbélyegző politikája kötelező mintává és elvárássá vált a Tisza Pártban. Ez az agresszív és gyűlöletkeltő tiszás stílus egyre jobban terjed a hétköznapokban és a vidéki közösségekben is.

Folyamatosan érkeznek a jelzések arról, hogy tiszás politikusok különféle módszerekkel gyakorolnak nyomást vidéki önkormányzatokra, polgármesterekre. Egyre több ilyen esetre kerül sor már a nagy nyilvánosság előtt is.