Megszólalt az MLSZ Kerkez Milos és Marco Rossi viszonyáról

Ismét megy a találgatás a sajtóban, hogy a legutóbbi klasszisgólja után kinek üzent közösségi oldalán a Bournemouth szélsője, Kerkez Milos. A 21 éves labdarúgó Newcastle-ben a találkozó 96. percében végignyargalta szinte a teljes pályát, majd lőtt egy akkora bombagólt, amelyet sokat fognak még emlegetni a szigetországban. Úgy néz ki tehát, korábbi kisebb sérülése már a múlté. Ősszel legalábbis erre hivatkozva hiányzott több alkalommal is a nemzeti csapattól, de klubjában a válogatott szünet előtt és után is pályán volt.

Mint ismert, ősszel felkapott téma volt, hogy a válogatottól való távol maradása után Marco Rossi szövetségi kapitánynak szólt-e az Instagramon közzétett csendre intő fotó.

„Nem nehéz felfogni, hogy ez csupán a prioritásokon múlik, és az is egyértelmű, hogy Kerkez prioritása most az, hogy a Premier League-ben játsszon, nem pedig a magyar válogatott színeiben a Nemzetek Ligájában” – mondta akkor a Míster, aki azt is hozzátette, csak Kerkez klubjától kaptak információt a helyzetről, a játékos nem küldött üzeneteket és nem hívott senkit.