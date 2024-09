Kaszparov csalt a magyarok ellen, ezért nyertek a szovjetek (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Portisch Lajos nélkül nincs sakkolimpia. Minden idők legjobb magyar sakkozója, a Nemzet Sportolója húsz szereplésével rekorder a sakkolimpiák történetében, s mi sem természetesebb, hogy a budapesti sakkolimpián is fellép. Persze már nem sakkozóként, hanem másik szenvedélyének megfelelően énekesként. Érdekes történeteket mesélt el.

A kiváló sakkozó 87 évesen is kiváló egészségnek örvend. A Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, a mai napig úszik, korábban pedig több sportágat is űzött, a tatai edzőtáborban anno még a lovaglást is kipróbálta.

„Az öttusázók, Török Ferenccel az élen biztosítottak arról, hogy a legjámborabb lóra ültetnek fel. Szegény pára érezhette is a felelősséget, mert nem akaródzott neki megindulni velem. Azzal biztattak, cuppogjak a lónak. Így tettem, mire az egyből vágtába kezdett. Mindenki megrémült, velem együtt természetesen, három-négy kört megtett a ló, mire elkapták a kantárját és végre megállították. Én persze lerepültem róla, egyenesen a mocsokba...” – mesélte el az emlékezetes történetet.

Portisch Lajos több érdekes történetet is felelevenített a sakkolimpiákról. Buenos Airesben, 1978-ban a magyar csapat végső soron a steaknek köszönhetőn előzte meg a Szovjetuniót és lett harmadszorra is aranyérmes,

1980-ban pedig a mieink azért szorultak holtversenyben a szovjetek mögé a második helyre, mert Kaszparov súgott a görögöknek.

Portisch Lajos nem is rejti a véka alá a véleményét, nem különösebben kedveli az egykori orosz világbajnokot. A mai napig Bobby Fischert tartja minden idők legjobb sakkozójának, akihez barátság fűzte, többször is vendégül látta, amikor az amerikai zseni Budapesten élt.

Portisch Lajos esélyesnek tartja az éremszerzésre a Rapport Richárd és Lékó Péter vezérelte magyar csapatot a kedden kezdődő budapesti sakkolimpián.

A 45. nyílt és 30. női sakkolimpiát 2024. szeptember 10. és szeptember 23. között BOK Csarnokban rendezik meg. A magyar főváros adott otthont 1926-ban a 2. nem hivatalos sakkolimpiának is.