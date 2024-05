Kylian Mbappé mégsem a Real Madridba igazol?

Nyitókép: Facebook/PSG

Lehet, hogy tartogat még egy fordulatot a Mbappé-saga. A világbajnok francia labdarúgó már tavaly nyáron óriási botrányt okozott azzal, hogy nem volt hajlandó meghosszabbítani a 2024 nyarán lejáró szerződését a Paris SG-vel. Akkor egy időre a keretből is kikerült, s úgy tűnt, azonnali hatállyal megválik tőle a katariak által birtokolt francia egyesület, és a Real Madrid kivásárolja a játékjogát. Azt nem tudni, akkor hol akadtak meg a tárgyalások, már ha voltak, ugyanis a spanyolok sem a saját pénztárcájuk ellenségei: tudták, hogy idén átigazolási díj nélkül vihető a támadó.

Idő kérdése

Úgy fest, bejönnek a szombati, a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája döntőjére készülő Real Madrid számításai, s napok, hetek óta csupán az a kérdés: mikor jelentik be Kylian Mbappé megszerzését.

Hivatalosan június 30-án jár le a szerződése Párizsban.

A rekord BL-győztesnél a tavaly távozó Karim Benzema méltó örököse lehetne a szélsőként és csatárként is bevethető 25 éves világklasszis. A 2023/2024-es szezonban 48 mérkőzésen 44 gólt „termelt” a PSG-ben, amellyel francia bajnok és kupagyőztes lett, a BL-ben az elődöntőig és kapufaáradatig jutott. Egyéni szinten 27 találattal gólkirályi címet szerzett, és őt választották meg a Ligue1 legjobb játékosának.

Titkos szerelem

A kiválóan teljesítő, hamarosan az Európa-bajnoki felkészülést is elkezdő Kylian Mbappé interjút adott a Sky-nak, de nem kommentálta a Real Madridra vonatkozó kérdést. Ugyanakkor egy másik, sokak számára meglepő új lehetőséget vázolt fel.

„Kiskorom óta AC Milan rajongó vagyok! Mindig azt mondtam, ha egy nap Olaszországba kell mennem...

Elmennék az AC Milanba, mert mindig is ez volt a kedvenc csapatom. Régebben követtem a Serie A-t, és még mindig nézem az összes AC Milan meccset, az egész családom mindig is nagy rajongó volt! Egy nap Olaszországba költözni? Sosem tudhatjuk, mi következik, az biztos, hogy minden jót kívánok az európai olasz kluboknak.”

A nyilatkozat beindította a Milan-drukkerek fantáziáját. Ha esetleg nem is ölti magára a közeljövőben a piros-fekete dresszt, egy jó pontot szerzett magának Mbappé Olaszországban.