Újabb magyar szakember dolgozik a Bundesligában!

Dudás János (balra) munkában a német első osztályú Hoffenheim ifjúsági csaparánál

Fotó: Dudás jános magánarchívum

Hetente felmérik az ifiket

Az edzőnek természetesen el kellett válnia a zuglói klubjától. S a válás jól sikerült. Hálás is Kisteleki Istvánnak, a BVSC szakmai igazgatójának, aki támogatta a tanulni vágyó Dudás mester igyekezetét, és persze azt is mondta neki, hogy idővel visszavárják. Így aztán nyugodtan dolgozhat, s mint elmondta, jelenleg ketten működnek erőnléti edzőként az U19-eseknél Hoffenheimben. A feladatok le vannak osztva. Előfordul, hogy edzést vezényel kint, máskor bent fogalakozik a konditeremben a sérültekkel.

A Bundesliga első osztályú klubnál komoly kutatási részleg működik, heti szinten felmérik az ifi labdarúgókat is,

látják, kit mennyire lehet terhelni, s gondosan elkészítik az edzéstervüket.

„Mindenbe betekinthetek itt, a klubnál, ami óriási segítség a tanulásban – mondta Dudás, aki áprilisban az U16-os, az U23-as és a felnőtt Hoffenheimnél is fog dolgozni, tanulni egy-egy hetet. Maga a megbízatása amúgy május közepéig tart. – Láthatom, hogyan készítenek fel egy-egy fiatalt fizikailag és mentálisan hétről hétre. És sajnos azt is megtapasztalom, hogy mi mennyire le vagyunk maradva ettől. Pedig a körülmények már otthon is jók, csak a háttérmunka hiányos.”

Ami meglepte őt a klubnál, az az, hogy mennyire felnőttként kezelik az ifijátékosokat. Már fiatalon megkapják az utasításokat, felépítik őket, hogy kész labdarúgóként érkezzenek a nagyok közé. Mi ettől nagyon messze vagyunk szerinte.

A minél nagyobb tudás megszerzése a célja Dudás Jánosnak a Hoffenheimnél

A cél hazavinni a tudást

„Az elején leszögezték nekem, hogy ez gyakornoki állás – folytatta –, és persze jó lenne, de szerintem kicsi az esély rá, hogy utána is maradjak a klubnál.

Nekem az volt a célom, amikor kijöttem, hogy a megszerzett tudást hazavigyem. Rajtam múlik, mit hozok ki ebből a pár hónap alatt tanultakból. És az a kapcsolatrendszer, amelyet ki tudok építeni, megfizethetetlen. No meg persze az is jól fog mutatni a szakmai önéletrajzomban, hogy a Hoffenheimnél dolgoztam.”

Emellett Dudás János azt is elmesélte, hogy amúgy a záróvizsgái most májusban lennének a spanyol suliban, de a németországi munkája miatt kapott fél év halasztást. Azonban utána sem tervezi, hogy leáll a tanulással, hiszen úgy érzi, van még mit elsajátítania. És abban is biztos, hogy jó úton jár.