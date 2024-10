KSH: csökkent a belföldi, nőtt a külföldi vendégforgalom a hazai turisztikai szektorban

Sikeres október?

A turizmus ágazat a várakozásaink szerint a következő időszakban is tovább bővülhet, októberben azt a melegebb időjárás és az ünnepnapok kedvező elosztása is támogathatja. A bérek emelkedése révén javuló jövedelmi helyzet továbbra is a belföldi turizmus fő hajtóereje lehet, miközben a külföldi vendégek körében is érdemi bővülésre van még lehetőség, figyelembe véve a közel hasonló adottságokkal rendelkező Csehország adatait. Az ágazat helyzetét tovább javíthatják az elmúlt időszakban bejelentett kormányzati intézkedések, amelyek több olyan területen tartalmaznak, például adminisztrációs tehercsökkentést vagy digitalizációs fejlesztéseket, amelyeket az ágazati szereplők már hosszabb ideje szorgalmaztak.

***

A KSH részletes adatai: A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 4,2 százalékkal csökkent (részben a hétvégi napok eltéréséből adódóan), a külföldivendég-éjszakáké 5,8 százalékkal nőtt. Szeptemberben a vendégéjszakák 71 százaléka kötődött a kereskedelmi szálláshelyekhez, ahol a forgalom 1,5 százalékkal elmaradt az előző évitől. A magán- és egyéb szálláshelyeken 7,7 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A belföldi vendégek száma 5,0 százalékkal alacsonyabb volt az előző év azonos havinál. A 737 ezer belföldi vendég 1,6 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 541 ezer vendéget és közel 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbiak 71 százalékát szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 0,5 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföld vendégéjszakák száma 1,8 százalékkal elmaradt a 2023. szeptemberitől. A belföldi vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest a Győr-Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (8,8 százalékkal), és a Pécs-Villány térségben csökkent a leginkább (13 százalékkal). Budapesten 3,8 százalékkal nagyobb, a Balatonnál 5,8 százalékkal kisebb volt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött belföldi vendégéjszakák száma. A külföldi vendégek száma 9,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 767 ezer külföldi vendég közel 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 539 ezer vendéget és csaknem 1,4 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Utóbbiak 82 százaléka szállodákhoz kötődött, ahol a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 6,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák száma 16 százalékkal nőtt 2023 szeptemberéhez mérten. A külföldi vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához viszonyítva a legerőteljesebben Gyulán és térségében emelkedett (17 százalékkal), a leginkább pedig a Bük-Sárvár turisztikai térségben esett vissza (több mint 17 százalékkal). Budapesten 15 százalékkal nőtt, a Balatonnál 9,8 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken eltöltött külföldi vendégéjszakák száma, amelyre negatív hatással lehetett az árvízhelyzet is. Szeptemberben 27 851 turisztikai szálláshely, ezen belül 2764 kereskedelmi, illetve 25 087 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 97 milliárd forint volt, folyó áron 20 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi Pihenőkártyával folyó áron 11 százalékkal többet, 2,7 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Január-szeptemberben a turisztikai szálláshelyeken 5,0 százalékkal több, összesen 35 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek által a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 1,7 százalékkal nőtt, 17,9 millióra, a külföldiek 8,7 százalékkal több, 17,1 millió vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba



