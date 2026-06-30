Brüsszel leszögezte: továbbra is tiltja az orosz gáz importját

Rejtélyes részletek derültek ki: Berlin szerint Ukrajna állhat az Északi Áramlat felrobbantása mögött
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A német AfD vezetője az orosz energiát kívánja vissza, a Bizottság szerint hiába.
Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy „az olcsó orosz energia volt a német ipar sikerének titka”. Leszögezte: „Vissza kell térnünk rá” – mondta Weidel, akit az Euractiv idézett.
Az Európai Bizottság viszont tovább tiltja az orosz gáz importját.
Az orosz gázimport újraindítása lehetetlen lenne a jelenlegi uniós jogszabályok értelmében, amelyek szerint az utolsó vezetéket is le kell zárni jövő ősszel – közölték Weidelre reagálva. Márciusban hatályba lépett az az uniós jogszabály, amely az orosz gáz fokozatos kivonását írja elő. „Ez egy érvényben lévő törvény, így a visszalépés nem lehetséges” – mondta a Bizottság szóvivője kedden Brüsszelben újságíróknak.
„Ebben a hónapban egy újabb mérföldkő lépett hatályba, a vezetékes gáz rövid távú szerződések szerinti tilalma” – folytatta a szóvivő.
„Politikailag is egyértelművé tettük, hogy nem térünk vissza az orosz energiához.”
Míg a Kreml által ellenőrzött gázmezőket Németországgal összekötő Északi Áramlat 1 vezetéket egy máig nem teljesen tisztázott robbantásban megsemmisítették, a még használaton kívüli Északi Áramlat 2 egyik csöve továbbra is működőképes.
Az orosz olaj betiltására Brüsszel még nem tett javaslatot, mivel mind a 2025-ös, mind a 2026 eleji önként vállalt határidőt túllépte – emlékeztetett az Euractiv.
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