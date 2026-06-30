Brüsszel leszögezte: továbbra is tiltja az orosz gáz importját

Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy „az olcsó orosz energia volt a német ipar sikerének titka”. Leszögezte: „Vissza kell térnünk rá” – mondta Weidel, akit az Euractiv idézett.

Az Európai Bizottság viszont tovább tiltja az orosz gáz importját.

Az orosz gázimport újraindítása lehetetlen lenne a jelenlegi uniós jogszabályok értelmében, amelyek szerint az utolsó vezetéket is le kell zárni jövő ősszel – közölték Weidelre reagálva. Márciusban hatályba lépett az az uniós jogszabály, amely az orosz gáz fokozatos kivonását írja elő. „Ez egy érvényben lévő törvény, így a visszalépés nem lehetséges” – mondta a Bizottság szóvivője kedden Brüsszelben újságíróknak.