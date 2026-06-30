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Oroszország AfD Európai Unió

Brüsszel leszögezte: továbbra is tiltja az orosz gáz importját

2026. június 30. 21:22

A német AfD vezetője az orosz energiát kívánja vissza, a Bizottság szerint hiába.

2026. június 30. 21:22
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Alice Weidel, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt vezetője a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy „az olcsó orosz energia volt a német ipar sikerének titka”. Leszögezte: „Vissza kell térnünk rá” – mondta Weidel, akit az Euractiv idézett.

Az Európai Bizottság viszont tovább tiltja az orosz gáz importját. 

Az orosz gázimport újraindítása lehetetlen lenne a jelenlegi uniós jogszabályok értelmében, amelyek szerint az utolsó vezetéket is le kell zárni jövő ősszel – közölték Weidelre reagálva. Márciusban hatályba lépett az az uniós jogszabály, amely az orosz gáz fokozatos kivonását írja elő. „Ez egy érvényben lévő törvény, így a visszalépés nem lehetséges” – mondta a Bizottság szóvivője kedden Brüsszelben újságíróknak.

„Ebben a hónapban egy újabb mérföldkő lépett hatályba, a vezetékes gáz rövid távú szerződések szerinti tilalma” – folytatta a szóvivő. 

„Politikailag is egyértelművé tettük, hogy nem térünk vissza az orosz energiához.”

Míg a Kreml által ellenőrzött gázmezőket Németországgal összekötő Északi Áramlat 1 vezetéket egy máig nem teljesen tisztázott robbantásban megsemmisítették, a még használaton kívüli Északi Áramlat 2 egyik csöve továbbra is működőképes.

Az orosz olaj betiltására Brüsszel még nem tett javaslatot, mivel mind a 2025-ös, mind a 2026 eleji önként vállalt határidőt túllépte – emlékeztetett az Euractiv.

 

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Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP
 

 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
SzaboGeza
2026. június 30. 23:11
Mi közben az UNIÓ tiltja AZ LNG EXPORTOT Oroszországból, közben áramlik az orosz gáz EURÓPÁBA!!! MINEK VANNAK SZANKCIÓK, HA SEMMIT SEM ÉRNEK!!!!????? KIT SZOLGÁL AZ UNIÓ???
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0
0
F1950
•••
2026. június 30. 22:46 Szerkesztve
Most dolgozzák ki a páneurópai fingóverseny játékszabályait
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0
0
szilvarozsa
2026. június 30. 22:25
A Volkswagen 100.000 dolgozót bocsát el Németországban. Minek az az olcsó orosz gáz. Jó lesz a drága amerikai is. Ha lesz.
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4
0
pollip
2026. június 30. 22:19
Csak a spanyoloknak lehet...
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1
0
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