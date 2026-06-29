Ft
Ft
41°C
21°C
Ft
Ft
41°C
21°C
06. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
képzés Oroszország Magyar Péter

Befejezték a magyarok képzését Oroszországban – egyeztetést kezdeményeznek Magyar Péterrel

2026. június 29. 12:01

Mint írják, az új magyar kormánnyal további részletes tárgyalások várhatók.

2026. június 29. 12:01
null

Az Izvesztyija orosz lap arról ír, a Roszatom befejezte az első magyar oktatócsoport képzését a Paks II. atomerőműhöz, akik 4000 órás elméleti és gyakorlati felkészítésen vettek részt, utóbbit a Leningrádi Atomerőmű-2-nél. Hat magyar szakember is sikeres vizsgát tett.

A program keretében magyar szimulátor-instruktorokat képeztek ki, akik a későbbiekben a Paks II. Atomerőmű üzemeltető személyzetének képzését végzik az Oktató- és Szimulátorközpontban, amelynek építése a közelmúltban kezdődött meg.

Részt vesznek továbbá az oktatási programok és tananyagok kidolgozásában, valamint a blokkok üzembe helyezését megelőző és azt követő képzési feladatokban.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója hangsúlyozta: mind a vállalat, mind a magyar kormány célja, hogy a Paks II. projekt optimális időben és költséggel valósuljon meg; hozzátette, hogy az új magyar kormány megalakulása után további részletes egyeztetések várhatók.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. június 29. 13:55
Úgy öt éve már dörömbölnie kellene az erőműnek, egy nap be kéne perelni a labancokat, hogy a jóég szögezze a bokájukat a nyelvükre.
Válasz erre
0
0
Náthás hal
2026. június 29. 13:31
Majd gazolhatnak a szélerőművek árnyékában.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. június 29. 12:59
jobban éltél élhetné az Orbán kotmánya alatt .
Válasz erre
2
0
SyncBaer
•••
2026. június 29. 12:58 Szerkesztve
"Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója .... hozzátette, hogy az ÚJ MAGYAR KORMÁNY MEGALAKULÁSA után részletes egyeztetések várhatók." Mire gondolhatott a költő?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!