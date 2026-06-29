Befejezték a magyarok képzését Oroszországban – egyeztetést kezdeményeznek Magyar Péterrel

Az Izvesztyija orosz lap arról ír, a Roszatom befejezte az első magyar oktatócsoport képzését a Paks II. atomerőműhöz, akik 4000 órás elméleti és gyakorlati felkészítésen vettek részt, utóbbit a Leningrádi Atomerőmű-2-nél. Hat magyar szakember is sikeres vizsgát tett.

A program keretében magyar szimulátor-instruktorokat képeztek ki, akik a későbbiekben a Paks II. Atomerőmű üzemeltető személyzetének képzését végzik az Oktató- és Szimulátorközpontban, amelynek építése a közelmúltban kezdődött meg.

Részt vesznek továbbá az oktatási programok és tananyagok kidolgozásában, valamint a blokkok üzembe helyezését megelőző és azt követő képzési feladatokban.