Befejezték a magyarok képzését Oroszországban – egyeztetést kezdeményeznek Magyar Péterrel

Vucic egy belgrádi nagygyűlésen jelentette be a lemondását
A szerb elnök ennek ellenére a politikában marad.
Mint írják, az új magyar kormánnyal további részletes tárgyalások várhatók.
Az Izvesztyija orosz lap arról ír, a Roszatom befejezte az első magyar oktatócsoport képzését a Paks II. atomerőműhöz, akik 4000 órás elméleti és gyakorlati felkészítésen vettek részt, utóbbit a Leningrádi Atomerőmű-2-nél. Hat magyar szakember is sikeres vizsgát tett.
A program keretében magyar szimulátor-instruktorokat képeztek ki, akik a későbbiekben a Paks II. Atomerőmű üzemeltető személyzetének képzését végzik az Oktató- és Szimulátorközpontban, amelynek építése a közelmúltban kezdődött meg.
Részt vesznek továbbá az oktatási programok és tananyagok kidolgozásában, valamint a blokkok üzembe helyezését megelőző és azt követő képzési feladatokban.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója hangsúlyozta: mind a vállalat, mind a magyar kormány célja, hogy a Paks II. projekt optimális időben és költséggel valósuljon meg; hozzátette, hogy az új magyar kormány megalakulása után további részletes egyeztetések várhatók.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt