A kommunisták kezén maradhat Ausztria második legnagyobb városa

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Alig öt évvel történelmi választási győzelmük után a grazi kommunista párt (KPÖ) vasárnap megpróbálja megismételni a 2021-es sikerét. A vörös-zöld-vörös baloldali koalíció három pártelnöke jelezte, hogy folytatni kívánják a kormányzást. A legfrissebb kutatások szerint a KPÖ, a Zöldek és az SPÖ továbbra is reménykedhetnek a többség megszerzésében.
A jelenlegi grazi városvezetés – más néven városi szenátus – hét városi tanácsosból áll, köztük Elke Kahr polgármesterrel (KPÖ) és Judith Schwentner alpolgármesterrel (Zöldek). Bár a grazi SPÖ pártelnöke, Doris Kampus vezetésével a koalíció kisebbik partnereként van jelen, hiába keresünk SPÖ-s tanácstagot. Ennek oka az arányos választási rendszer, amelyben a városi szenátusban a mandátumokat az egyes pártok választási eredményeinek arányában osztják el. A legutóbbi, 2021-es választáson elért alig tíz százalékos eredménye miatt az SPÖ nem tudott mandátumot szerezni a kormányban – nyilatkozta Katrin Praprotnik politológus, a Grazi Egyetem oktatója az osztrák közszolgálati médiának.
Kampus, az SPÖ frakcióvezetője ugyan – a KPÖ-hez és a Zöldekhez hasonlóan – bejelentette, hogy ismét közös baloldali többséget kívánnak kialakítani, de azzal a feltétellel, hogy saját erőből szerezzenek helyet a városi szenátusban. Praprotnik szerint ezért a vasárnapi választás döntő kérdése a következő lehet: „Elég erős-e az SPÖ ahhoz, hogy helyet szerezzen a városi kormányban?”
Június elején a „Kleine Zeitung” megbízásából végzett felmérése szerint az SPÖ meglehetősen szoros versenyre számíthat a városi szenátusban való hely megszerzéséért. A szenátusi bejutáshoz a voksok 10 százalékát kell megszereznie egy pártnak. Más a helyzet a Zöldek esetében, akik a KPÖ mellett valószínűleg ismét számíthatnak egy helyre. „Természetesen előfordulhat, hogy a KPÖ vagy a Zöldek lemondanak egy mandátumról, és gyakorlatilag átadják azt” – mondja a szakértő.
Eddig ugyan senki sem tett ilyet, de a koalíció fennmaradására irányuló törekvés fényében „a nyomás talán elég nagy lesz ahhoz, hogy megtegyék”.
A 2021-es választáshoz képest a KPÖ, a liberális NEOS és az FPÖ számíthat erősödésre. Alább láthatják az öt évvel ezelőtti voksolás eredmnényét.
A KPÖ 2021-ben azzal a céllal indult, hogy Grazot „szociálisabbá” tegye. Ennek megfelelően a vörös-zöld-vörös városi kormányzat meghatározta prioritásait, és Praprotnik szerint elsősorban a baloldal központi témájában, a lakhatás terén, valamint a szociális támogatások tekintetében tudott előrelépéseket elérni: 420 új önkormányzati lakás átadása, telkek vásárlása a tömegközlekedés számára, valamint új villamosok és buszok vásárlása, játszóterek és parkok felújítása.
A választási kampányban azonban ez a szakértő szerint másodlagos szerepet játszott. Más témák sokkal erőteljesebben hatottak az érzelmekre.
Egyrészt a grazi lakosság „saját költségvetésének, illetve saját pénztárcájának” szerepét, másrészt a közlekedési kérdést említette.
A közlekedési témára elsősorban az ÖVP vezető jelöltje, Kurt Hohensinner helyezte a hangsúlyt. Először is, „mert ez erősebben hat az érzelmekre, mint a gazdaság” – mondta a politológus –, másodszor pedig azért, mert az ÖVP a közlekedési témával – a párt elsősorban az 1500 parkolóhely megszüntetését kritizálja – a Zöldek ellentétjeként is pozícionálta magát. Praprotnik szerint az ÖVP célja egyértelműen az, hogy visszaszerezze a polgármesteri széket. A konzervatívok természetesen újra kormányba akarnak kerülni, és eleve nem zárták ki a koalíciót, illetve az együttműködést a KPÖ-vel, és fordítva sem történt elhatárolódás.
A grazi FPÖ továbbra is egy pénzügyi botránnyal kapcsolatos nyomozásokkal és az ebből fakadó, a KFG-be (Korrupciómentes Önkormányzati Képviselői Klub) történő belépést propagálja. A párt ezért elsősorban „Mario Kunasek stájer tartományi kormányzótól vár támogatást” – mondta Praprotnik, aki a vezető jelölt, Rene Apfelknab mellett szerepel az FPÖ választási plakátjain. Az ÖVP kivételével minden párt kizárja az együttműködést az FPÖ-vel.
Nyitókép: Michael Runkel / Robert Harding RF /AFP