Ft
Ft
38°C
22°C
Ft
Ft
38°C
22°C
06. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
grazi városi szenátus kpö ausztria

A kommunisták kezén maradhat Ausztria második legnagyobb városa

2026. június 27. 12:09

Alig öt évvel történelmi választási győzelmük után a grazi kommunista párt (KPÖ) vasárnap megpróbálja megismételni a 2021-es sikerét. A vörös-zöld-vörös baloldali koalíció három pártelnöke jelezte, hogy folytatni kívánják a kormányzást. A legfrissebb kutatások szerint a KPÖ, a Zöldek és az SPÖ továbbra is reménykedhetnek a többség megszerzésében.

2026. június 27. 12:09
null
Kovács András
Kovács András

A jelenlegi grazi városvezetés – más néven városi szenátus – hét városi tanácsosból áll, köztük Elke Kahr polgármesterrel (KPÖ) és Judith Schwentner alpolgármesterrel (Zöldek). Bár a grazi SPÖ pártelnöke, Doris Kampus vezetésével a koalíció kisebbik partnereként van jelen, hiába keresünk SPÖ-s tanácstagot. Ennek oka az arányos választási rendszer, amelyben a városi szenátusban a mandátumokat az egyes pártok választási eredményeinek arányában osztják el. A legutóbbi, 2021-es választáson elért alig tíz százalékos eredménye miatt az SPÖ nem tudott mandátumot szerezni a kormányban – nyilatkozta Katrin Praprotnik politológus, a Grazi Egyetem oktatója az osztrák közszolgálati médiának. 

Kampus, az SPÖ frakcióvezetője ugyan – a KPÖ-hez és a Zöldekhez hasonlóan – bejelentette, hogy ismét közös baloldali többséget kívánnak kialakítani, de azzal a feltétellel, hogy saját erőből szerezzenek helyet a városi szenátusban. Praprotnik szerint ezért a vasárnapi választás döntő kérdése a következő lehet: „Elég erős-e az SPÖ ahhoz, hogy helyet szerezzen a városi kormányban?”


Kommunista siker jöhet 


Június elején a „Kleine Zeitung” megbízásából végzett felmérése szerint az SPÖ meglehetősen szoros versenyre számíthat a városi szenátusban való hely megszerzéséért. A szenátusi bejutáshoz a voksok 10 százalékát kell megszereznie egy pártnak. Más a helyzet a Zöldek esetében, akik a KPÖ mellett valószínűleg ismét számíthatnak egy helyre. „Természetesen előfordulhat, hogy a KPÖ vagy a Zöldek lemondanak egy mandátumról, és gyakorlatilag átadják azt” – mondja a szakértő. 

Eddig ugyan senki sem tett ilyet, de a koalíció fennmaradására irányuló törekvés fényében „a nyomás talán elég nagy lesz ahhoz, hogy megtegyék”.

Így áll a pártok támogatottsága Grazban a választás előtt

A 2021-es választáshoz képest a KPÖ, a liberális NEOS és az FPÖ számíthat erősödésre. Alább láthatják az öt évvel ezelőtti voksolás eredmnényét. 
 

 

Középpontban a közlekedés

A KPÖ 2021-ben azzal a céllal indult, hogy Grazot „szociálisabbá” tegye. Ennek megfelelően a vörös-zöld-vörös városi kormányzat meghatározta prioritásait, és Praprotnik szerint elsősorban a baloldal központi témájában, a lakhatás terén, valamint a szociális támogatások tekintetében tudott előrelépéseket elérni: 420 új önkormányzati lakás átadása, telkek vásárlása a tömegközlekedés számára, valamint új villamosok és buszok vásárlása, játszóterek és parkok felújítása.  

A választási kampányban azonban ez a szakértő szerint másodlagos szerepet játszott. Más témák sokkal erőteljesebben hatottak az érzelmekre.

Egyrészt a grazi lakosság „saját költségvetésének, illetve saját pénztárcájának” szerepét, másrészt a közlekedési kérdést említette.

A közlekedési témára elsősorban az ÖVP vezető jelöltje, Kurt Hohensinner helyezte a hangsúlyt. Először is, „mert ez erősebben hat az érzelmekre, mint a gazdaság” – mondta a politológus –, másodszor pedig azért, mert az ÖVP a közlekedési témával – a párt elsősorban az 1500 parkolóhely megszüntetését kritizálja – a Zöldek ellentétjeként is pozícionálta magát. Praprotnik szerint az ÖVP célja egyértelműen az, hogy visszaszerezze a polgármesteri széket. A konzervatívok természetesen újra kormányba akarnak kerülni, és eleve nem zárták ki a koalíciót, illetve az együttműködést a KPÖ-vel, és fordítva sem történt elhatárolódás.

A grazi FPÖ továbbra is egy pénzügyi botránnyal kapcsolatos nyomozásokkal és az ebből fakadó, a KFG-be (Korrupciómentes Önkormányzati Képviselői Klub) történő belépést propagálja. A párt ezért elsősorban „Mario Kunasek stájer tartományi kormányzótól vár támogatást” – mondta Praprotnik, aki a vezető jelölt, Rene Apfelknab mellett szerepel az FPÖ választási plakátjain. Az ÖVP kivételével minden párt kizárja az együttműködést az FPÖ-vel.

Nyitókép: Michael Runkel / Robert Harding RF /AFP

 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hannibal2
2026. június 27. 13:04
A város egyre nagyobb trágyakupac. Vannak részek - nem messze a belvárostól - ami konkrétan Közel-Keletnek hat. A város lakosságának alig 70%-a osztrák állampolgár, a maradék 30% fele EU-n kívüli... Statisztikák szerint a város 8%-a muszlim, ami 300 ezer lakosnál ugye 24 ezer fő. Emellett, mint a nagyvárosok zöme zöld és libbant szoci a fiatalok zöme. Le fogjék pusztítani ami még az egykori stájer székhelyre emlékeztet.
Válasz erre
1
0
annamargit
•••
2026. június 27. 13:04 Szerkesztve
Nem csodálom. Kaszinósok, drogosok, kuplerájok, török/kurd és egyéb muszlimok által üzemeltetett discok, kebap-pizzériák otthona. Újfent Magyarországra Graz-ból kutyaszaporítók érkeznek. Mint például a már végre bebörtönzött Brigitte Müllner, aki 3 különböző országban vagy 3000-es kutaszaporulatért felelős. Avagy Dietmar Silberschneider, aki korábban graz-i főkuplerájosként volt ismert (örökölte a mamájától, aki madam volt), de a magyar, kiöregedett, futattott, szitén drogos barátnőjével most Vas megyében kutyát szaporít. Állatalapítványnak álcázva! Jelengeg NAV-os tartozás miatt végre leültették, de hamarosan szabadul. NAV-os tartozás a non-profit alapítvány nevében. Vicc. Na, ilyen arrafelé a Grazer Bürger garnitúra. Inkább maradjanak ott, ilyenek Magyarországra nem kellenek!
Válasz erre
1
0
doors1960
2026. június 27. 12:49
Mercédesből könnyű kommunistának lenni!🥰
Válasz erre
1
0
balatontihany-25
2026. június 27. 12:45
Te jó ég! Kommunisták vezetok Grazot..? Na a graziaknak is elment az eszük,de nagyon...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!