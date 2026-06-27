A kommunisták kezén maradhat Ausztria második legnagyobb városa

A jelenlegi grazi városvezetés – más néven városi szenátus – hét városi tanácsosból áll, köztük Elke Kahr polgármesterrel (KPÖ) és Judith Schwentner alpolgármesterrel (Zöldek). Bár a grazi SPÖ pártelnöke, Doris Kampus vezetésével a koalíció kisebbik partnereként van jelen, hiába keresünk SPÖ-s tanácstagot. Ennek oka az arányos választási rendszer, amelyben a városi szenátusban a mandátumokat az egyes pártok választási eredményeinek arányában osztják el. A legutóbbi, 2021-es választáson elért alig tíz százalékos eredménye miatt az SPÖ nem tudott mandátumot szerezni a kormányban – nyilatkozta Katrin Praprotnik politológus, a Grazi Egyetem oktatója az osztrák közszolgálati médiának.

Kampus, az SPÖ frakcióvezetője ugyan – a KPÖ-hez és a Zöldekhez hasonlóan – bejelentette, hogy ismét közös baloldali többséget kívánnak kialakítani, de azzal a feltétellel, hogy saját erőből szerezzenek helyet a városi szenátusban. Praprotnik szerint ezért a vasárnapi választás döntő kérdése a következő lehet: „Elég erős-e az SPÖ ahhoz, hogy helyet szerezzen a városi kormányban?”