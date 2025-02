Olasz sokk: Magyarországnak igaza volt, 200 ezer életet lehetett volna megmenteni

Vlagyimir Putyin orosz elnök nyert Ukrajnában? Ezt a kérdést mindenki felteszi a Donald Trump elnökkel folytatott hosszas beszélgetés és a kétoldalú csúcstalálkozó bejelentése után – írja a Corriere della Sera. A szerző szerint a válaszra még vélhetően éveket kell várnunk, csak akkor derül ki, ha világossá válik, hogy hosszú távon milyen árat fizetett mindkét fél.

Ha és amikor Trump és Putyin megállapodnak a fegyverszünetről, egyesek feltehetik a kérdést, vajon igaza volt-e Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek abban a többszöri érvelésében, hogy ugyanezt a megállapodást kétszázezerrel kevesebb halállal is meg lehetett volna kötni

– írja Federico Rampini.

A publicista szerint igen, ám „Putyin arcába is vethetnének azonos szavakkal, az ítélet rá is vonatkozik, továbbra is mészárlásra küldte katonáit, és

megölette az oroszokat és az ukránokat, hogy aztán megálljon a két évvel ezelőttivel megegyező területi hódításnál”.