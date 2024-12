Fordulat: egyre több európai mond nemet Zelenszkij narratívájára!

Számos európai országban – Dániában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svédországban – csökkent annak a támogatottsága, hogy Ukrajnát addig segítsék, ameddig győzelmet nem arat – számol be az Index a The Kyiv Independent alapján. Svédországban, Dániában és az Egyesült Királyságban még viszonylag magas azok száma, akik szerint Ukrajna győzhet – 50, 40, valamint 36 százalék –, de ezek így is alacsonyabbak számok a januárban mértekhez képest, amikor a megkérdezettek 57, 51 és 50 százaléka gondolta így.

Eközben nőtt azok száma, akik támogatnák a béketárgyalások megkezdését:

Olaszországban a lakosság 55, Spanyolországban 46, Németországban 45, Franciaországban pedig 43 százalékuk gondolkodik így – mindegyik országban 8-10 százalékponttal magasabb ez az érték, mint a legutóbbi, januári kutatásban volt.

Ennek ellenére a válaszadók többsége továbbra sem szeretné, ha Ukrajnának olyan békét kellene kötnie, amely során Oroszországnak területeket adna át, azonban sokan aggódnak amiatt, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatása után akár erre is sor kerülhet.

