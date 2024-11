Politikája megbukott, de vele mennek választásba a német Zöldek

Fotó: Sebastian Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Miután a napokban szétesett a német baloldali-liberális kormány, Németországban előrehozott választásokra kerül sor a jövő év elején. A pártoknak innentől már a kampányra kell fókuszálniuk.

Az Olaf Scholz kormányában részt vevő Zöldek a hétvégén tartottak kongresszust, amiben a párt eddigi gazdasági miniszterét, Robert Habecket választották meg kancellárjelöltnek.

Az eredetileg filozófus végzettségű, feleségével együtt aztán több gyerekkönyvet író Habecknek gazdasági miniszterként

Németország háború utáni legnagyobb gazdasági szerkezetváltását kellett volna levezényelnie.

A már az Angela Merkel által a zöld ideológia által befolyásolt gazdaságpolitikai döntések új erőre kaptak a baloldali kormány évei alatt. Az erőltetett átállásnak azonban még nem látszik a vége, miközben a hagyományos német ipar a magas adóktól, a bürokráciától és a durván megdrágult energiaáraktól szenved. A gazdasági és ipari szereplők pesszimizmusa és nyílt kritikája hozzájárult a Scholz-kormányzat bukásához.

Robert Habecket mindezek ellenére pajzsukra emelték a Zöldek. A kongresszuson elmondott beszédében azt mondta: már a visszavonulásán gondolkodott, de a gyerekei emlékeztették őt arra, amit ő mondott nekik úszástanulás közben: „Mozognod kell, vagy elsüllyedsz”. Habeck most az innovációra, a társadalmi kohézióra és az oktatásra helyezné a hangsúlyt a Zöldek politikájában.

A Zöldek gyors politikai döntése mellé azonban egyelőre nem mutattak be programot, azon most is dolgoznak, és majd januárban állnak a nyilvánosság elé.

A párt új társelnöke, Felix Banaszak eközben arról beszélt:

ő abban reménykedik, hogy össze tudnak majd állni a CDU-val egy új kormányban.

Banaszak korábban már részt vett egy CDU-Zöldek koalíció megtárgyalásában Észak-Rajna-Vesztfália tartományban.

A Zöldeknek jelenleg 11 százalékos a támogatottságuk, ezzel negyedik helyen állnak a CDU, az AfD és az SPD mögött.