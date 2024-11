Kiakadtak a spanyolok: a hatóságokat hibáztatják a villámárvíz után, kétezer embert még mindig keresnek

Nyitókép: David Ramos/Getty Images

Mallorca szigetén vihar miatti lezárásokat jelentettek be, és arra kérték a lakosokat és a turistákat, hogy maradjanak a négy fal között. Pénteken egész nap zuhogott az eső a szigeten és kisebb áradások is voltak – számolt be a Daily Mail.

A szélsőséges körülmények szombaton várhatóan enyhülnek, és a katasztrófavédelmi szolgálatok szerint a vihar legsúlyosabb része már elmúlt, de a lakosságot figyelmeztetik, hogy maradjanak éberek, mivel a heves esőzések folytatódnak.

Az a nagy szerencse, hogy az emberek otthon maradtak, különben egy másik forgatókönyvvel nézhetnénk szembe”

– mondta a helyi médiának a mentőszolgálatok egyik vezetője.

Mallorca sikeresen átvészelte a vihart, azonban néhány nappal korábban Valencia lakosságát teljesen váratlanul érte a katasztrófa. Kedden hatalmas árvíz csapott le Valencia tartományra, ahol az embereket nem figyelmeztették időben.

Több, mint 200 embert meghalt, és a hatóságok attól tartanak, hogy ez a szám még emelkedhet.

Kétezer embert még nem sikerült lokalizálni. Nagyon sokan vannak, akik rokonokhoz vagy barátokhoz menekültek, mivel az otthonukat elöntötte víz.

(Photo by JOSE JORDAN / AFP)

A lakosság a hatóságokat hibáztatja a halálos áldozatok magas számáért, mivel nem adtak ki időben figyelmeztetést. Még napokkal a katasztrófa után is zajlik a mentés és a tisztítás. A városok utcáit elborítja a sár és a törmelék.

A Baleár-szigeteken péntek éjjel súlyos időjárási front vonult át, és az spanyol meteorológiai ügynökség szerint a vihar négyzetméterenként több mint 100 liter vizet zúdított le.

A katasztrófavédelmi szolgálatok továbbra is óvatosságra intik az embereket, mivel egyes területeket továbbra is eláraszt a víz.

A valenciai mentőcsapatok továbbra is keresik a holttesteket a megfeneklett autókban és az átázott épületekben, miközben a megdöbbent lakosok azt mentik ki romba dőlt otthonaikból, amit tudnak.