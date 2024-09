Az energiajogász szerint a nemzetközi politikai események nagymértékben Amerika függvényei, ez fokozottan igaz a közel-keleti és a csipogóval összefüggő eseményekre is.

Fura paradoxon alakult ki a jelenlegi amerikai belpolitika külpolitikai következményeinek,

illetve a rá leadott reakcióknak – jelentette ki.

Ez alatt az energiajogász azt érti, hogy ha a republikánusok nyernek az elnökválasztáson, akkor az ukránoknak és az őket támogató brüsszeli háborúpárti politikusoknak feltétlen érdekük, hogy november 5-e előtt eszkalálják az orosz-ukrán konfliktust olyan szintre, ahonnan már nincs visszalépés egy rezsimváltás esetén. Ha a demokraták nyernek, akkor Izraelnek érdeke, hogy amit meg tud tenni a Közel-Keleten, azt tegye meg, tehát szintén fokozza a konfliktust. Tóth Máté elismeri, hogy ez leegyszerűsített álláspont, a kérdést sok minden árnyalja, de összességében igaz.

A csipogóakció és a Hezbollah elleni légitámadások is azt bizonyítják, hogy

Izrael minél gyorsabban próbál eredményeket elérni.

A befejezéshez közeledő gázai támadás lehetővé teszi az izraeli erőknek, hogy az északi fronton is rendezze a sorait, most oldja meg az Izraellel és a Hezbollahhal kapcsolatos történelmi és biztonságpolitikai kockázatokat. Tehát nem véletlen, hogy ezek a támadások most történtek.

Irán sokat veszítene, ha ennél mélyebben beleavatkozna a közel-keleti eseményekbe, nyílt színi hadműveletekbe bocsátkozna, ezért Tóth Máté szerint nem lett nagyobb a nemzetközi jogi értelemben vett háború kitörésének az esélye.

