Nincs megállás! Macron és Biden közösen tettek hitet a háború folytatása mellett

A fő kérdések között szerepel, hogy miként lehet továbbra is támogatni Ukrajna védelmét az orosz invázióval szemben, mivel a háború immár harmadik éve tart. Biden és Macron is találkozott pénteken Párizsban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és igyekeztek ott is biztosítani folyamatos támogatásukat.