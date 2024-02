Donald Trump 355 millió dolláros bírságot és hároméves üzleti tilalmat kapott New York államban

A bírság alapja leginkább az a 168 millió dollár volt, amelyet Trump azzal spórolt meg, hogy a vagyonáról hazudva alacsonyabb kamatozású négy hitelt kapott. Tartalmazza továbbá a washingtoni Old Post Office hotelüzletből származó 127 millió dolláros nyereséget és a New York-i Ferry Point golfpálya eladásából származó 60 millió dollárt, amelyet az állam szerint nem tudott volna megvásárolni vagyona értékének felfújása nélkül. Az összeg tartalmazza a csalásban részt vevő alkalmazottaknak kifizetett bónuszok visszatérítését is.