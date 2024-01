„Brüsszel úgy véli, hogy a világban még mindig nem elegendő a demokrácia, az elfogadás, a sokszínűség és a jó ég tudja mi. Nincs elegendő kebabos a kiüresedett templomokban, és Tito, a láncos kutya sem csahol minden szivárványos kamion tetején. Hopp, az egy korábbi ideologikus elmebaj szólama, de tök mindegy. Egy tőről fakadnak, ugyanaz pepitában.

Szóval nem elég lelkes a fiatalság, bevetik hát a csodafegyvert. Indul a mozgósítás. Arra kérte Taylor Swiftet Margaritisz Szhinasz – az Európai Bizottság alelnöke –, hogy idén esedékes turnéján buzdítsa a fiatalokat az európai parlamenti választásokon való minél nagyobb tömegű részvételre. Az énekesnő ebben profi, hisz 2023-ban egy Instagram-posztban már felszólította rajongóit, hogy nézzék meg, regisztráltak-e az amerikai elnökválasztásra, mire másnap 35 ezer ember adta be a regisztrációját. Kincs ez az ember, hatásosabb, mint a V–2. De ez még semmi! Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy más zenei előadók segítségét is igénybe vegye az idei uniós választások előtt. Rosalía, a Måneskin, Angéle és Stromae szerepelnek azon a listán, akikkel Brüsszel a következő napokban kapcsolatba kíván lépni – így szól az Euronews exkluzív értesülése. (Érdekesek ezek a nevek, amíg nem kezdtem Brüsszellel foglalkozni, soha nem is hallottam őket, és ha valaki megkérdi, mi az a Måneskin, hát azt mondom, valami cseh cipőpaszta.)

Sehol nincs ugyan megemlítve, hogy a hírességeknek az a dolguk, hogy majd azt tömködjék a fejekbe, miszerint szavazz arra, aki több pénzt ad Ukrajnának, és aki a késelő migránst felmenteti, de mindenki tudja, hogy ezek az emberek korábban mit képviseltek és milyen ügyek mellé álltak. Taylor Swiftről is köztudott, hogy a „történelem jó oldalán” áll, hisz 2018-ban megtámadta az egyik republikánus jelöltet, mivel az nő- és LMBTQ-ellenes nézeteket vall, ellenzi a melegek egyenlő jogait, így mindent el kell követni, hogy ne nyerhesse meg az időközi választásokat Tennessee államban.”

Nyitókép: AFP

***