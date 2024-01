A Eurasian Times arról ír, hogy az ukrán hadsereg veszteségei megdöbbentőek, jóval magasabbak, mint amennyit elismernek Kijevben – ezt Jurij Lucenkó volt főügyész, az ukrán belügyminisztérium egykori vezetője nyilatkozta. Hozzátette:

Ukrajna veszteségei meghaladhatják a félmillió főt. Ez több mint az aktív szolgálatot teljesítő katonák jelenlegi száma”

Ebben a számban a komoly sérülést szenvedők is benne vannak. Lucenkó szerint „Ukrajna havonta 30 ezer embert veszíthet el a fronton”, ezért is kezdett a kijevi rezsim nagyobb létszámú mozgósításba. Hangsúlyozta: az ukránoknak jogukban áll tudni, hányan haltak meg eddig, és tiszta vizet kell önteni a pohárba a mozgósítással kapcsolatban, valamint felelősséget kell vállalnia Volodimir Zelenszkij elnöknek is.

***

Nyitókép: JIM WATSON / AFP