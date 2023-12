„Magyarország ellenáll ennek az egész vircsaftnak, nem kér a társadalommérnökök és a lelkes politikai aktivisták megálmodta jövőből, ezért útban van.

Meg kell buktatni a nemzeti kormányt, a szuverenitást végleg feladó hazaárulókat kell kiválasztani helytartóvá, ennek eszköze a pénzek megvonása. Nem is értik Brüsszelben és az amerikai demokraták háza táján, miért nem omlott már össze a magyar gazdaság, miért nem tör-zúz az utcákon az elégedetlenség. Pedig ők mindent megtettek. A háborús uszítás is azért vált baloldali értékké, mert az oroszok ellen hatástalan szankciók, a rendelkezésre álló pénzek átcsatornázása a rendszerszintű korrupció melegágyának számító ukrán latorállam kasszájába gatyásított le minden tagállamot. Most pedig nem törődve a jól látható következményekkel, fel akarják venni az unióba a semmilyen feltételnek meg nem felelő, működésképtelen országot. Az amerikai demokraták pedig röhögnek, hiszen eddig is az ő zsebükben landolt az Ukrajnának adott támogatások kilencven százaléka.

EU-milliárdok Putyin haverjának, így hisztériázott a már emlegetett szennyportál, a Politico. Tisztázzuk akkor ezt is. A pénzt, aminek érkezése még egyáltalán nem biztos, nem Orbán Viktor, hanem a magyar nép kapná. A magyar miniszterelnök pedig nem oroszpárti, hanem a hazája érdekeit tartja elsődlegesnek. Nem Putyin haverja, hanem hazája felelős vezetője. Ezért politizál az idióta globalista baloldallal szemben. Akiket viszont nyugodtan nevezzünk Soros és Biden kézből etetett pincsikutyáinak.”

***