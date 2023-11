Palesztinpárti tüntetők és klímaaktivisták randalíroztak New York egyik legnagyobb hálaadásnapi felvonulásán (VIDEÓ)

Palesztinpárti és klímavédő tüntetők közösen zavarták meg csütörtökön New York egyik legnagyobb családbarát hálaadásnapi felvonulást.

A parádé útvonalán az aktivisták transzparensekkel vonultak ki, néhányan pillanatragasztóval az aszfalthoz rögzítették magukat, és vörös festéket öntöttek egymásra. Többek transzparenseket tartottak a következő felirattal: „Szabadságot Palesztinának és a bolygónak!”. A rendzavaró csoport tagjait a kiérkező rendőrök távolították el, és őrizetbe vették. A felvonulás útvonalának másik pontján palesztin zászlókat lobogtató tüntetők az elmúlt hetekben megszokottá vált palesztinpárti és Izrael-ellenes mondatokat kiabáltak.

New Yorkban a Macy's Hálaadásnapi Felvonulást (Macy's Thankgiving Day Parade) 1924 óta rendezik meg. Az idei menetben, valamint a szervezésben nyolcezer ember vett részt. Fúvószenekarokat, táncosokat, zsonglőröket, különböző feldíszített autókat és óriási felfújt bábukat láthatott a több tízezres közönség Manhattan utcáin több kilométer hosszan. A felfújt figurák közül több jól ismert képregény- és rajzfilmhősöket jelenített meg, és a legnagyobbak mérete a 10 métert is meghaladta. A felvonulási menetet idén egy alabamai egyetem, az Alabama A&M University 258 tagú fúvószenekara vezette.

(MTI)

Climate cultists/Hamas supporters paralyzed NYC Thanksgiving Parade.pic.twitter.com/GQXZmMjZo7 — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) November 23, 2023

Nyitókép: X/Képernyőkép