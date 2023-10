Tatárjárásszintű kegyetlenség ez – exkluzív interjúnk Robert C. Castellel

A hírek és az elemzések arról szóltak, hogy az október 7-ei támadás meglepetésként és felkészületlenül érte Izraelt.

Az mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy valamikor be fog következni egy támadás – viszont arra, hogy ekkora, senki nem számított. Korábban is voltak betörési próbálkozások a Gázai övezetből, és mondjuk úgy, hogy a kirakó részei ismeretesek voltak az előző támadásokból. Amire senki nem számított, az a szinergikus hatás, amit az együttes bevetésük ért el. A „senkibe” a Hamasz is beletartozik.

A Hamasz sem volt felkészülve arra, hogy ilyen eredményt fog elérni”

A legtöbb elemzés a titkosszolgálatok szerepét firtatja.

Itt is sokan teszik fel a kérdést, hogyan lehet az, hogy az egész biztonsági apparátus, amit eddig szinte istenítettünk, ennyire elkalkulálta magát.