Így vontak felelősségre amerikai elnököket – el tudják mozdítani Joe Bident?

Trump újra (2021)

Donald Trump az egyetlen elnök, akit kétszer helyeztek vád alá. A második vádemelésre elnökségének utolsó napjaiban került sor, miután Trump támogatói 2021. január 6-án Washingtonban betörtek a Capitolium épületébe. Az események idején a törvényhozók azért ültek össze, hogy hitelesítsék a 2020-as választások eredményét, amely szerint Joe Biden nyerte az elnökséget. Trump az események alatt

több nyilvános megjegyzést tett azzal kapcsolatban, hogy szerinte a demokraták elcsalták a választást.

Az elnököt azzal vádolták, hogy ő bujtotta fel tüntetőket és visszaélt hatalmával. Bár az amerikai szenátorok többsége megszavazta Trump elítélését, de nem érték el a szükséges kétharmados többséget, és az akkori elnököt felmentették. Sok republikánus törvényhozó azt mondta, hogy bár helytelenítik Trump cselekedeteit, a pert politikai jellegűnek tekintik.

Joe Biden amerikai elnök beszédet mond a kormány finanszírozásáról szóló kétpárti törvényjavaslatról a washingtoni Fehér Házban, 2023. október 1-jén.

Joe Biden (2023)

A Biden elleni vádemelési eljárás sok szempontból a Trump 2019-es vádemelésének középpontjában álló ügy kiterjesztése: évek óta keringenek olyan vádak, hogy Joe Biden arra használta politikai tisztségét, hogy a fia üzleti vállalkozásainak kedvezzen, vagy hogy Hunter Biden az apja nevét használta fel arra, hogy előnyökhöz az üzleti világban. Joe Biden 2017-ben nyilvánosan beismerte:

nyomást gyakorolt az ukrán kormányra,

hogy rúgja ki Vitkor Shokin főügyészt, aki a Burisma Holdings, Ltd. ellen folytatott vizsgálatot, amelynek igazgatótanácsában Hunter Biden is helyet foglalt. Biden amerikai elnöki hivatalba lépése után két évig a demokraták irányították a kongresszus mindkét házát, de a republikánusok ígéretet tettek arra, hogy vizsgálatot indítanak Bidenék ellen, ha valaha is többségbe kerülnek a képviselőházban – ahogy ez a 2022 novemberi félidős választásokon meg is történt.

Az első meghallgatást szeptember 28-án tartották.

Egyelőre nem emeltek vádat Joe Biden ellen.

