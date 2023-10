Az Iszlám Állam lobogóját találták meg egy halott terroristán izraeli fegyveresek

Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette: katonái az Iszlám Állam dzsihadista csoport zászlaját találták egy, a gázai határ közelében lévő kibucnál végrehajtott támadás során megölt terrorista mellényén.

Az IDF egy fotót is közzétett erről (lásd nyitóképünkön).

Mint a Times of Israel is írja: izraeli tisztviselők a támadás után többször is összekapcsolták a Hamászt az Iszlám Állam, bár az összehasonlítást elsősorban az atrocitások nagyságának és a romlottság szintjének magyarázatára tett kísérletnek tekintik. A fotó alapján azonban úgy tűnik, van átjárás a két muszlim terrorszervezet között.