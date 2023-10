Aggódnak a demokráciáért: Izrael, hazánk és Lengyelország miatt tüntetnek Brüsszelben balos csoportok szerdán

Annak ellenére is megtartják az izraeli, magyar és lengyel demokráciáért tartott „Demokrácia Rallyt” és konferenciát Brüsszelben, október 11-én délután ötkor, hogy a hétvége óta Izrael háborút visel a Hamász ellen.

A Renew Europe, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség, a Szocialisták és Demokraták, sőt még az Európia Néppárt egy képviselője is közösen hívják az érdeklődőket brüsszeli Luxembourg térre (Place du Luxembourg) öt órára, hogy együtt ünnepeljék a „váratlanul felbukkanó demokráciapárti mozgalmakat”, a leírás szerint a régióból érkező „szabadságharcosok, aktivisták, művészek és politikacsinálók” történeteit fogják hallani a résztvevők. Külön buzdítanak a nemzeti zászlók mellett a szivárványos zászló használatára.

Az esemény főszervezője a DemoCrisis Action Network nevű NGO, amely honlapján található bemutatkozása szerint a „demokráciapárti civil társadalmat” kívánja összefogni a „határokat átlépő nacionalisztikus populizmussal” szemben, és amely ekkor lép a nagyközönség elé. Nem mellesleg az NGO-kat átnevezi CSO-vá („civil society organizations”). Magyar részről támogatói közt ott találjuk a Civil Bázist, az Országos Közös Akaratot, a PDSZ-t, a Transparency International magyar lerakatát, a Policy Solutionst, a médiumok közül pedig a Népszavát. Izraeli részről többek közt támogató a Haaretz, EU-s részről az EurActiv, francia részről a Le Soir és a Libération, lengyel részről a Gazeta Wyborcza.

Ezt követően Európai Parlamentben tartandó minikonferencia egy kerekasztal-beszélgetéssel kezdődik, melynek az EP két alelnöke, Marc Angel szocialista és Othmar Karas néppárti képviselő lesznek a főszónokai, mindketten az Orbán-kormányok hangos kritikusai. Lech Wałęsa volt lengyel elnök videóüzenetet küld. A moderátor a DemoCrisis alapítója, Dan Sobovitz lesz. Dan Sobovitz „magyar-svájci-izraeli állampolgár”, aki a honlap ismertetője szerint a „férjével és két gyermekével” Brüsszelben él.

Ezután két kerekasztal-beszélgetés következik tele aktivistákkal, művészekkel és jogvédőkkel. Az egyikben részt vesz Harangozó Tamás szocialista képviselő is.

A DemoCrisis boardjának tagjai Dan Sobovitz mellett Omri Preiss lengyel-izraeli állampolgár, egy másik baloldali NGO, az Alliance4Europe vezetője; az izraeli Maya Sion egyetemi tanár; és a lengyel Michal Wawrykiewicz, aki a PiS-kormány bírósági reformjait ellenző #FreeCourts Initiative vezetője, illetve az amerikai kongresszus által felügyelt demokráciaterjesztő szervezet, a National Endowment for Democracy (NED) ösztöndíjasa is volt – hazánkban ezen keresztül kapta a pénzt a Korányi Dávid-féle Action for Democracy (AfD), mely a magyar ellenzék kampányát pénzelte. A NED-et gyakran úgy emlegetik, mint „a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön”.

Frissítés: kedd délre a címből kivették Izraelt, de az országgal kapcsolatos programpontok bent maradtak.