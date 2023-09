„Nem csitulnak az események az új orosz iskolai tankönyv körül, amelyben az 1956-os magyar forradalmat »fasiszta« felkelésnek nevezik, Németország 1990-es egyesítését pedig az »NDK annexiójának NSZK által«. Szeptember 1-től ez a kötelező iskolai tankönyv minden 11. osztályos orosz tanuló számára (Oroszországban az általános iskola 1-11 osztályos), alternatíva nincs, ezt muszáj használni. A biztosítékot nálunk a 11. osztályos tankönyv verte ki - ez a tananyag tárgyalja az 1945 utáni időszakot, de hasonlóképpen megújul a 10. osztályos anyag is, abból is érdemes mazsolázni. Az utóbbiban például jelentősen csökkentették az Európáról szóló részeket (ahogy fogalmazták, »csökkent az európacentrikusság«), és több szó esik Kínáról, Indiáról, vagy »az afrikai kolonializmus problémáiról«. Idén a 10. és 11. osztályos tankönyv újult meg (drasztikusan), jövőre a 4-9. osztályos tankönyvek fognak megújulni.

Önmagában szerintem sokatmondó egy olyan iskolai tankönyv, amelynek a borítóján egy rakéta látható, háttérben pedig a Krím 2014-es elcsatolása után felépített Kercsi-híd.

Magyarországon elsősorban az '56-os események bemutatása vert hullámokat, amire már az orosz nagykövetség is kénytelen volt reagálni – némileg irónikusan egy Facebook poszttal, miközben ugye a Facebook Oroszországban 2022 év eleje óta be van tiltva. Mint írják a posztban – »az általunk ismert tankönyvtervezetek egyike sem nevezi ‘fasisztának’ az 56-os forradalmat« (...), »Mindez a ‘súgóposta’ gyerekjátékra emlékeztet bennünket«. De, nevezi, a tankönyv ugyanis elérhető online is most már teljes egészében, olvasható, és mindenki meggyőződhet arról, hogy a kérdéses állítások (a többi "mazsola" mellett) benne vannak. Az orosz nagykövetség állításaira a Mandiner is reagált, ahol pontról pontra szétszedték a legjobb jóindulattal is minimum csúsztatásoknak nevezhető posztot (link kommentben).

A magam részéről még annyit tennék hozzá, hogy az új orosz tankönyv nem a semmiből érkezett hirtelen, és nem is nevezhető a tavaly Oroszország által kirobbantott háború következményének. Ez egy szisztematikus, egy-másfél évtizede tartó folyamat eredménye, amely során Oroszország fokozatosan visszatér a korábbi szovjet ideológiai elemekhez és az államot átható militarizmushoz, és mindez az oktatásnál kezdődik. Erről néhány hónapja egy cikket is írtam az Indexen, továbbra is aktuális (link kommentben).

P.S.: A tankönyv egyik szerzőjéről, a plágiummal vádolt korábbi orosz kulturális miniszter Vlagyimir Megyinszkij személyéről szándékosan nem akartam most szót ejteni, de annyit azért megjegyeznék, hogy a rendszer egyik ideológusának tekintett, akkor már semmilyen döntéshozói posztot nem betöltő Megyinszkij volt a tavalyi tavaszi orosz-ukrán béketárgyalások vezetője orosz részről, ami szerintem mindent elmond azokról a tárgyalásokról, és az orosz szándékok komolyságáról.”

