Ukrajna a háború szponzorálásával vádolja a Bacardit

Ukrajna „nemzetközi háborús szponzornak” minősítette a Bacardi szeszesitalgyártó vállalatot, mivel az továbbra is Oroszországban tevékenykedik. Az orosz szövetségi adóhivatal adatai nemrégiben azt mutatták, hogy

tavaly több mint háromszorosára nőtt a vállalat nyeresége az országban.

Az adatokból kiderült, hogy 2022-ben a Bacardi oroszországi leányvállalata, a Bacardi Rus LLC 4,7 milliárd rubelre (közel 17 milliárd forint) növelte nyereségét az egy évvel korábbi 1,5 milliárd rubelhez képest.

A vállalat még erősítette is pozícióját az országban, mivel több nagy versenytársa is kivonult Oroszországból – állítják az ukrán hatóságok. „Így a Bacardi Limited továbbra is jelentős adókat fizet Oroszország költségvetésébe, támogatja gazdaságát és szponzorálja az Ukrajna elleni agressziót” – közölte a kijevi korrupcióellenes ügynökség.