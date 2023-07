Politico: vágyvezérelt képzelgés, hogy Putyin rendszere összeomlóban van

Hosszas cikkben ír arról a Politico, hogy ami a Kremlben első ránézésre komoly belviszálynak tűnik, az voltaképpen nem ad semmi okot bizakodásra az ukránok részére. A lap először is említ néhány példát arra vonatkozóan, hogy az orosz vezetés miképpen lépett fel a Kremlt bíráló személyek ellen. Ide sorolja például az ultranacionalistának számító Igor Girkint, aki azt mondta 800 ezres Telegram-követőtáborának, hogy „Oroszország nem fog még hat évet túlélni, ha ilyen tehetségtelen gyáva ember van hatalmon”. Őrizetbe is vették, pedig Girkin még részt vállalt a Krím 2014-es elcsatolásában. Említi a lap azt is, hogy Jevgenyij Prigozsin pár napos lázadását követően 13 magas rangú katonai tisztviselőt menesztettek, de felhozza Ivan Popov esetét is, aki egyszerűen csak az orosz háborús gépezetet kritizálta.

A szerző szerint mindezt a nyugati és ukrán tisztviselők úgy értelmezik, hogy a Kremlben pánik van, vadásszák az árulókat, és összeomlóban van a hatalmi gépezet.

Ezt vonja kétségbe a szerző, úgy fogalmazva, hogy a tisztogatások hírei ellenére

a börtönök egyáltalán nem teltek meg ultranacionalistákkal, vagy katonai tisztviselőkkel. Helyette demokrata ellenzéki vezetőket és háborúellenes aktivistákat dugnak börtönbe”.

A Prigozsin lázadása során elmozdított katonai vezetők a cikk szerint hamarosan újra felbukkannak majd, az ultranacionalistákat pedig nagy valószínűséggel nem fogja az orosz vezetés súlyosan megbüntetni. Csak az igazán vehemens ellenzőket fogja megbüntetni a rendszer, hogy példát statuáljanak belőlük.

A lap ezután azt is hangsúlyozza, hogy az ukrán ellentámadás láthatóan „csalódást keltő” ütemben halad – két hónap alatt alig haladtak előre az ukránok délen. A cikk következtetése az, hogy végeredményben Prigozsin lázadása és az azt követő átmeneti zűrzavar egyáltalán nem segített az ukránokon.

Nyitókép: Alexey Danichev / POOL / AFP