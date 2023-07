„Lepra náci kölyöknek” nevezték Temesvár német polgármesterét, aki rasszizmust kiált és perrel fenyegetőzik

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál emelt panaszt és pert helyezett kilátásba Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, miután az egyik helyi üzletember Facebook-bejegyzésben közölt videójában „lepra náci kölyöknek” nevezte őt – számol be az erdélyi Maszol.

A német származású politikus azt is sérelmezte, hogy Dan Dinu őt bántó bejegyzésétt több politikustársa is like-olta: az AUR-os Titi Stoica, a nemzeti-liberális parti (PSD) Cosmin Șandru vagy éppen a szociáldemokrata (PSD) párti volt kulturális államtitkár, Ion Ardeal Ieremia is tetszésének adott hangot a Facebookon.

Dominic Fritz erre reagálva kijelentette: függetlenül attól, hogy ki a célpont, nem fogja megengedni, hogy az ilyen stílusú megszólalások természetessé váljanak Temesváron.

Kiemelte: Romániában minden második diákot fenyegetés, megalázás vagy erőszak ér, ő pedig felelősséggel tartozik úgy velük szemben, mint a bántalmazás áldozatául esett felnőttekkel szemben. „Én nem hagyom magamat megfélemlíteni sem Dan Dinu, sem más olyan erőszakoskodók által, akik egyetértenek hasonló rasszista, vulgáris, erőszakos, Európa-ellenes és Temesvár-ellenes beszéddel” – fogalmazott, egyben bejelentette: a diszkrimináció-ellenes tanácsnál emel panaszt a történtek miatt, emellett azt is kilátásba helyezte, hogy Dan Dinut, valamint a bejegyzését megosztó személyeket bepereli.

Közben reagált Dinu is, aki leszögezte: nem vonja vissza szavait, és nem kér bocsánatot sem.

Nyitókép: Képernyőkép