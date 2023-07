„Velünk immáron tényleg csak kicseszésre játszik az Európai Unió. Várjunk, indítok eggyel távolabbról. Mondjuk, 2022. áprilisától. Ez volt ugyanis az az időpont, amikor Brüsszel minden reményét, vágyálmát és egyebeket feladott arra nézvést, hogy belátható időn belül elérhetik azt az egyszerűen leírható, de általuk megvalósíthatatlan célt, hogy ne Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét. 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben három különféle módon próbálkozott a baloldal, hogy ebben segítsék Brüsszelt, de minden egyes alkalommal rosszabbul szerepeltek, mint annak előtte. Ráadásul a valaha volt legnagyobb vereségükhöz pont az vezetett el, ami papíron egész kecsegtető ötletnek tűnhetett: 1 az 1-ben a Fidesz-KDNP ellen, aztán hajrá. Csak hát fényesen kiderült egy éjszaka alatt, hogy bár a matematika az univerzum egyetlen olyan nyelve, ami mindenhol érvényes, de a politikában 2 meg 2 mégis lehet 1. Az pedig teljesen zárójeles, de számunkra érdekes gondolat, hogy végérvényesen az összefogás markába a 2019-es önkormányzati választások vezényelték a balosokat, ahol valami oknál fogva az az érdekes közösségi pszichózis alakult ki bennük, hogy azt a választást megnyerték. Nem igazán érdekelte őket, hogy országszerte még rosszabbat is futottak, mint 2018-ban, a valóban beérkező egyéni címek mindenkit elvakítottak. Ha csak ennyi pozitívumot hozott számunkra 2019, már megérte. És minekutána Brüsszelben realizálódott, hogy ettől a balos politikai garnitúrától semmit sem várhatnak, még akkor sem, ha külföldről több milliárd forintot beléjük öntenek, új mezőre lépett. A konkrét, leplezetlen kicseszések földjére.

Nézzék, az úgynevezett puhább nyomásgyakorlás az előző évtizedben szerintem kizárólag annak volt köszönhető, hogy ott kint elhitték – vélhetően a magyarországi spiclik vágyorientált beszámolói alapján -, hogy itt tényleg protesthangulat uralkodik, valójában is nyerhet az ellenzék. 2014-ben talán még vállat vontak, van ilyen, 2018-ban már nagyon ráncolták szemöldöküket, hogy újabb kamut vettek be, de 2022-re érkeztünk el odáig, hogy a gazdik egyszerűen ráborították az asztalt a beosztottakra. Mármint nem úgy, hogy dobták is őket, idehaza ez jutott nekik, ezzel kell gazdálkodniuk, de sokkal világosabb kommunikációra álltak át: ha nektek nem megy, majd megoldjuk mi. Ennek és véleményem szerint csakis ennek köszönhető, hogy a mi pénzünket, tehát nem könyöradományt, nem extra juttatást, nem irgalmas szamaritánusként nekünk sajnálatból szándékozni adott, hanem a magyar embereknek jogosan járó összeget még mindig nem adták oda. Hogy minden egyes alkalommal, amikor a magyar küldöttség véres verítékkel elér valamit a brüsszeli tárgyalóasztaloknál, akkor másnapra, mint valami gimis bully, aki kiveri a kezedből a tollat, majd megkérdezi, miért ejtetted le, kerek szemekkel, sajnálkozva megváltoztatják a játékszabályokat.”

Nyitókép: Thierry Monasse / Anadolu Agency / AFP