A bankolás is jelentősen drágul július 1-től

A BiztosDöntés.hu szerint a pénzintézetek többsége most a tavalyi inflációt építi be a díjakba, így az ügyfelek többsége 4,4 százalék körüli drágulással szembesül, egyes számlacsomagoknál azonban akár 8,1 százalékos emelés is előfordulhat.

A változás a számlavezetési díjak mellett több banki szolgáltatást, például az átutalásokat, a készpénzfelvételt és más tranzakciókat is érintheti. Bár akadnak olyan ügyfelek, akiknek a jelenlegi számlacsomagja még mentesül az emelés alól, a szakértők szerint érdemes átnézni a banki kondíciókat, mert egy kedvezőbb számlacsomagra váltással éves szinten akár jelentős összeget is meg lehet takarítani.



A BiztosDöntés.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a bankok között továbbra is jelentős különbségek vannak a számlavezetési költségekben, ezért a mostani díjemelések után még fontosabb lehet összehasonlítani a különböző ajánlatokat és szükség esetén bankot vagy számlacsomagot váltani.