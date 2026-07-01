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bankolás drágul díj bank

A bankolás is jelentősen drágul július 1-től

2026. július 01. 11:10

Július 1-jétől a legtöbb hazai bank megemelte a lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó díjakat, miután lejárt a másfél éve érvényben lévő díjemelési moratórium.

2026. július 01. 11:10
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A BiztosDöntés.hu szerint a pénzintézetek többsége most a tavalyi inflációt építi be a díjakba, így az ügyfelek többsége 4,4 százalék körüli drágulással szembesül, egyes számlacsomagoknál azonban akár 8,1 százalékos emelés is előfordulhat.

A változás a számlavezetési díjak mellett több banki szolgáltatást, például az átutalásokat, a készpénzfelvételt és más tranzakciókat is érintheti. Bár akadnak olyan ügyfelek, akiknek a jelenlegi számlacsomagja még mentesül az emelés alól, a szakértők szerint érdemes átnézni a banki kondíciókat, mert egy kedvezőbb számlacsomagra váltással éves szinten akár jelentős összeget is meg lehet takarítani.

A BiztosDöntés.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy a bankok között továbbra is jelentős különbségek vannak a számlavezetési költségekben, ezért a mostani díjemelések után még fontosabb lehet összehasonlítani a különböző ajánlatokat és szükség esetén bankot vagy számlacsomagot váltani.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI


 

Összesen 14 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 01. 11:46
elcapo-3 2026. július 01. 11:22 Hajrá agyhalott szektás barmok! Az autópálya díjat ki emelte fel?
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tapir32
2026. július 01. 11:42
Az, hogy Kármán András számára nem átlátható a Fidesz költségvetése, az nem jelenti azt, hogy mások számára ne lenne átlátható. A saját fogyatékosságát ne másnak rója fel. A magasabb IQ és komolyabb felkészültség segítene a költségvetés átlátásában. Kármán András érvelése demagóg. Szavait, feltételezéseit semmivel nem tudta alátámasztani. Az ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításokat nem szabad elhinni! Aki, az ellenőrizhető adatok, tények helyett érzelmekre, indulatokra apellál, az demagóg és hazudik.
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Sróf
2026. július 01. 11:34
Helyes! A pénz is pénzbe kerül. Akinek van pénze, fizessen érte!
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1
0
Palatin
2026. július 01. 11:27
Magyar Pétert a magyarok gyomra soha nem fogja bevenni, lehet neki egyideig bármekkora támogatottsága. Nézd meg a "rosszfiúkat" a közösségi médiákon, hihetetlen like-özönt képesek produkálni. A srég figurák mindig érdekesebbek, mint a "normálisak", ez egy ismert tény. Ránézésre, ösztönösen érzi az ember, hogy MP-ben nem lehet, nem szabad megbízni. Rossz a kisugárzása. De arra nagyon vigyázni kell, hogy ö egy kiváló zavarkeltö faltörökos lehet ellenséges hatalmak kezében. Az unió segítségével képes lehet megpuccsolni a törvényes kormányt. Mert pontosan az a típus, erre és csak erre alkalmas...
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