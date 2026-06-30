A rezsicsökkentés lehet a hőség áldozata?

Kapitány István szép szavánál több kellene, hogy ne omoljon össze az áramhálózat: a rezsicsökkentés elengedése – ezzel a címmel tett ki cikket kedd délután a HVG.hu. A lap Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kéréséből indult ki, aki arra kérte a lakosságot, hogy ha tehetik, időzítsék a klímahasználatot, a töltéseket és egyéb, nagyobb háztartási gépek működtetésének időzítését este 21 óra utánra.

A miniszter szerint ezzel lehetne hozzájárulni a biztonságos energiahálózathoz, vagyis ahhoz, hogy az áramhálózat ne omoljon össze.