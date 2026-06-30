A rezsicsökkentés lehet a hőség áldozata?

Olyan forró a Duna, hogy lejjebb kell tekerni a paksi atomerőművet
Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
Legalábbis a HVG címlapcikkben nevezi meg a jelenlegi áramhálózati ingadozások egyik felelősének a rezsicsökkentést.
Kapitány István szép szavánál több kellene, hogy ne omoljon össze az áramhálózat: a rezsicsökkentés elengedése – ezzel a címmel tett ki cikket kedd délután a HVG.hu. A lap Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kéréséből indult ki, aki arra kérte a lakosságot, hogy ha tehetik, időzítsék a klímahasználatot, a töltéseket és egyéb, nagyobb háztartási gépek működtetésének időzítését este 21 óra utánra.
A miniszter szerint ezzel lehetne hozzájárulni a biztonságos energiahálózathoz, vagyis ahhoz, hogy az áramhálózat ne omoljon össze.
Erre azért is szükség lehet, mert Kapitány előbb elrendelte a paksi atomerőmű teljesítményének korlátozását a Duna magas hőmérséklete miatt, majd ezt mégis elengedte.
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Minderről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be a közösségi oldalán.
A lap felidézi, hogy a nagy hőség miatt már megdőlt a nyári fogyasztási rekord, a magas igény és az ingadozások pedig kihívás elé állítják a rendszert.
A cikk szerint „fontos lenne a termelési és fogyasztási diszkrepancia simítása, legalább részleges összehangolása, amiben valóban nagy szerepe lehetne a lakosságnak. Ám nehezen elképzelhető, hogy Kapitány István szép szavára különösebben sok háztartás kezdene életmódváltásba.”
A lap megjegyzi, hogy értelmezhető alkalmazkodás csak dinamikus árazás bevezetésével lenne, azaz, amikor van elég áram, akkor olcsóbb lenne, amikor pedig nincs, akkor drágább. Ez tehát azt jelentené, hogy véget érne a rezsicsökkentés, amely most hatósági áron biztosítja átlagfogyasztásig az áramot.
A HVG szerint tehát
fontos volna, hogy a háztartások érezzenek valamit a fizikai és piaci valóságokból.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt