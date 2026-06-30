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rezsicsökkentés hvg. hu kapitány istván miniszter

A rezsicsökkentés lehet a hőség áldozata?

2026. június 30. 15:54

Legalábbis a HVG címlapcikkben nevezi meg a jelenlegi áramhálózati ingadozások egyik felelősének a rezsicsökkentést.

2026. június 30. 15:54
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Kapitány István szép szavánál több kellene, hogy ne omoljon össze az áramhálózat: a rezsicsökkentés elengedése – ezzel a címmel tett ki cikket kedd délután a HVG.hu. A lap Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kéréséből indult ki, aki arra kérte a lakosságot, hogy ha tehetik, időzítsék a klímahasználatot, a töltéseket és egyéb, nagyobb háztartási gépek működtetésének időzítését este 21 óra utánra. 

A miniszter szerint ezzel lehetne hozzájárulni a biztonságos energiahálózathoz, vagyis ahhoz, hogy az áramhálózat ne omoljon össze. 

Erre azért is szükség lehet, mert Kapitány előbb elrendelte a paksi atomerőmű teljesítményének korlátozását a Duna magas hőmérséklete miatt, majd ezt mégis elengedte. 

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A lap felidézi, hogy a nagy hőség miatt már megdőlt a nyári fogyasztási rekord, a magas igény és az ingadozások pedig kihívás elé állítják a rendszert.

A cikk szerint „fontos lenne a termelési és fogyasztási diszkrepancia simítása, legalább részleges összehangolása, amiben valóban nagy szerepe lehetne a lakosságnak. Ám nehezen elképzelhető, hogy Kapitány István szép szavára különösebben sok háztartás kezdene életmódváltásba.”

A lap megjegyzi, hogy értelmezhető alkalmazkodás csak dinamikus árazás bevezetésével lenne, azaz, amikor van elég áram, akkor olcsóbb lenne, amikor pedig nincs, akkor drágább. Ez tehát azt jelentené, hogy véget érne a rezsicsökkentés, amely most hatósági áron biztosítja átlagfogyasztásig az áramot. 

A HVG szerint tehát

fontos volna, hogy a háztartások érezzenek valamit a fizikai és piaci valóságokból.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 31 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. június 30. 17:06
Ekrü123 2026. június 30. 16:53 Na nézzük. Hány kwh napelem rendszerd van? Már ha tudod miről van szó. Nos nézzük. Kiderül hogy hazudsz vagy sem.
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Ekrü123
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2026. június 30. 16:53 Szerkesztve
fernandvix 2026. június 30. 16:40 "A vízdíj havi 17 000 Ft ez havi szinten 28m3 ha a 17000Ft-ba beleszámoltad a csatorna használati díjat is."- Bocs , igazad van, 2 havonta 17 0000 Ft csatornadíjjal együtt. Elfelejtettem, hogy a víz az kéthavonta jön....Szóval az havi 8500 Ft csatornadíjastul...XDDDDD "Érdekes, hogy soha nem meséltél a napelemedről. Most meg hopp nem csak van hanem szaldós is. "- Be kellett volna róla számolnom? XDDDD Amúgy kb 3 éve van, még épp az utolsó pillanatban adtuk be a határidő lejárta előtt. És köszönhetően az Orbán kormánynak életünkben először kaptunk vissza rá állami támogatást ( otthonteremtési pályázat, ha 25 év alatti van a háztartásban). Azóta nem kell áramot fizetnünk, mert bőven megtermeljük azt amit fogyasztunk, sőt még mi kaptunk pénzt az MVM-től idén....
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2
0
fernandvix
2026. június 30. 16:42
goldie-2 2026. június 30. 16:37 Nagyon egyszerű, meg kell nézni hogy alakult tavaly az energia cégek kasszája. Biztos, hogy milliárdos nyereségek voltak. Abból nem jut fejlesztésre? Jutna! De! """" Az MVM a százszázalékos állami tulajdonú energiacégként hatalmas nyereséget ért el (például 2024-ben 323,7 milliárd, 2025-ben pedig 237 milliárd forint adózott eredménnyel zárt). A kormány évente jelentős osztalékot és osztalékelőleget von el a cégből a költségvetés javára."""
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0
4
fernandvix
2026. június 30. 16:40
Ekrü123 2026. június 30. 16:34 • Szerkesztve fernandvix 2026. június 30. 16:33 "Hazudsz mint a vízfolyás fideszliba."- A vízdíj havi 17 000 Ft ez havi szinten 28m3 ha a 17000Ft-ba beleszámoltad a csatorna használati díjat is. Érdekes, hogy soha nem meséltél a napelemedről. Most meg hopp nem csak van hanem szaldós is. Mondom hazudsz fideszliba.
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4
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