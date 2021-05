Rendszeresítették a sokkolót a magyar rendőrségnél

A Taser X2 elekródkilövő sokkolót is rendszerbe állítja a Magyar Rendőrség – értesült a Kaliberinfo.hu.

„Az Axon cég által gyártott TASER X2 elektródkilövő sokkoló (továbbiakban Taser X2) 2021. évben a BM/507-2/2021. számú belügyminiszteri határozattal került rendszeresítésre a TEK és Rendőrség részére. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ megkezdte azoknak a kiképzőknek a felkészítését, akik a Taser X2 alkalmazásával érintett személyi állomány képzését hajtják végre.

A leszállított eszközök közül 30 készlet a Rendőrségi Oktatási és Kiképzési Központ részére lett kiadva a kiképzői állomány képzésére. Az eszközbeszerzés ütemének, illetve a beszerzett eszközök mennyiségének megfelelően lesznek felszerelve a közterületi szolgálatot ellátó kollégák. Célunk, hogy a rendészeti állomány a lehető legrövidebb időn belül ismerje meg az eszköz alkalmazásának szabályait és számukra a megfelelő számú Taser X2 biztosítása megtörténjen” – áll az ORFK válaszában, melyet a Kaliberinfo-hu-nak juttatott el.

Amerikai cég fejlesztése a fegyver

Az amerikai Axon Inc. által gyártott Taser X2 egy kétlövetű elektródkilövő sokkoló, mely számos rendvédelmi szervnél van rendszerben a világon, köztük sok EU-s országban is. Az eszköz lehetővé teszi a hibázás esetén a második lövést, vagy 2 jó lövéssel akár két célpont egyidejű sokkolását is. Emellett kilövés nélkül, kontakt sokkolóként is alkalmazható – írja lap.

A két elektród becsapódási pontját külön lézerpontok jelzik, így könnyítve, hogy mindkét elektróda találata a célszemély testén legyen. A Taser X2 hatótávolsága kb. 5 méter, töltött tömege 460 gramm, amerikai kiskereskedelmi ára 1400-1500 dollár körüli, egy kettes csomag kilövőfej ára kb. 80 dollár – áll a fegyver leírásában.