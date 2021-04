Závecz: Erősödött a Fidesz, egy százalékkal vezet az ellenzéki összefogás

Az ellenzék két legerősebb pártja a Jobbik és a DK a felmérés szerint, a Momentum visszacsúszott az MSZP szintjére.

Az előző hónapokhoz hasonlóan ismét a Fidesz és a Jobbik tudta valamelyest növelni a támogatottságát. A kormánypártnak a választókorúak körében februárban 31, márciusban 33 százalékos volt a tábora, most 34 százalékon áll. A Jobbik két hónapja 9 százalékos párt volt, egy hónapja 11 százalékot kapott, áprilisban 12 százalékot. A DK-nak a márciusival azonos nagyságú a tábora, 11 százalékos – derült ki a Závecz Research legfrissebb, április közvélemény-kutatásából, amelyről a Telex számolt be.

Az intézet 2021. április 9-e és 17-e között végezte a felmérést ezerfős mintán, akik együttesen az ország 18 éves és annál idősebb lakosságát képviselik.

A biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz toronymagasan vezet, 47 százalékkal; a második helyen a DK áll 17, százalékkal; harmadik a Jobbik, 15 százalékkal. A biztos választók körében rendkívül szoros a két politikai oldal versenye, az ellenzéki lista 49 százalékon áll, a kormánypártoké 48 százalékon.

Hasonlóan szoros az a kérdés is, hogy ki kapna több szavazatot, ha most lennének a választások. Erre 41 százalék úgy válaszolt, hogy a Fidesz, 39 százalék pedig azt feltételezi, hogy az ellenzék nyerne egy most vasárnap tartott megmérettetésen.

A teljes választókorú népesség körében 34 százalékon áll a Fidesz, az ellenzéki tábor pártjai közül a Jobbik és a DK van 10 százalék fölött, 12, illetve 11 százalékkal. Tőlük leszakadva fej-fej mellett áll a Momentum és az MSZP, 6, illetve 5 százalékponttal. Van 26 százaléknyi bizonytalan szavazó is a Závecz kutatása alapján.

Az LMP kettő, az összes többi formáció a teljes népesség egy százalékának szimpátiáját élvezi.