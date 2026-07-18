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nyomor svejk titkok

Van remény, ha Svejknek igaza van

2026. július 18. 07:41

A titkokat sem lessük meg. Ugyanis nincsenek titkok. A világ varázstalanítva lett, s így egyszersmind titoktalanítva. Illetve a titkok, amelyek érdekesek és meglesendők lennének, örökre titkok maradnak.

2026. július 18. 07:41
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Olvasom intelmeidet. Itt ülök, a semminek azon az ágán, amit te el sem tudtál volna képzelni, és azon gondolkodom, lehettünk volna barátok? Nem. Mi biztosan nem lettünk volna barátok. Most, ennyi év elteltével és a semmi, a tökéletes semmi ágán ülve mégis engedd meg nekem, hogy így szólítsalak, barátom. Ezt az intelmedet olvasgatom: „Maradj fölöslegesnek, / a titkokat ne lesd meg. / S ezt az emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg.”

Tudod, az eleje nem okoz gondot. Fölöslegesek vagyunk. Mi, mindannyian, úgy, ahogy vagyunk. Egy egész generáció. Talán nem volt még az emberiség történetében generáció, amelyik annyira fölösleges lett volna, mint mi. Minden tudásunk, minden hitünk, minden gondolatunk, minden elképzelésünk, minden reménységünk és minden harcunk teljesen és tökéletesen fölösleges.

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Hatvanhárom éves vagyok. Hatvanhárom évemből harmincnyolcat most húznak le a vécén. 

És ez még akkor is elborzasztó, ha az én generációmnak adatott meg a legcsodálatosabb élet. Szüleink, nagyszüleink szenvedésének ezredét sem kellett megszenvednünk, gyermekeink és unokáink eljövendő szenvedésének ezredét sem kell megszenvednünk, bár ők még nem tudják, mi vár rájuk, és az ő nem tudásuk a mi szenvedésünk. De ez mindegy. Senkit sem érdekel. Ezért mondom csak neked. Hogy értsd. A mi fölöslegességünk nem vállalás, nem elhatározás, nem munka, hanem a kikerülhetetlen végzet. Úgyhogy ezzel rendben vagyunk.

A titkokat sem lessük meg. Ugyanis nincsenek titkok. A világ varázstalanítva lett, s így egyszersmind titoktalanítva. Illetve a titkok, amelyek érdekesek és meglesendők lennének, örökre titkok maradnak. Várj, mondok egy példát, figyelj! Nem csak Pesten zajlik az élet: a romániai Covid-helyreállítási ­uniós támogatások adatbázisát teljesen és véglegesen törölték egy „kibertámadásban”. Benne kétmilliárd (!) euró összegű tanácsadási szerződéseket, amelyek sajnos „csak digitális formában léteztek”. Mi fog kiderülni, kik a hekkerek? Nyilván az „oroszok”. És el lehet költeni sürgősséggel, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva még egymilliárd eurót közbeszerzés nélkül, „kibervédelemre”.

Tudom jól, a háromnegyedét nem érted, nem is értheted. Elég, ha annyit megjegyzel, hogy ilyesféle titkokkal tele van az életünk, de ezek a titkok titkok is maradnak, mindörökre. Minden más titok és varázs viszont el van tüntetve, fel van számolva, szintúgy mindörökre. Mi pedig, a teljesen és tökéletesen fölöslegesek generációja, ücsörgünk az ötezer kötetes könyvtárunkban – fele apai hagyaték, másik fele saját gyűjtés –, bámuljuk a falat, és zsolozsmázzuk: „Ah, fáraó, rajongsz; hisz a tömeg, / A végzet arra ítélt állata, / Mely minden rendnek malmán húzni fog, / Mert arra van teremtve.” Így. És? Kit érdekel? Hiszen remek realityk mennek az RTL-en, a teljesen hülyék és képességtelenek pedig úgy repülnek a hírnév felé, ahogy átjár a huzat a házon. És ma már miniszterek és miniszterelnökök is válnak belőlük. 

Szóval a feleslegesek és hiábavalók, akik nem tudni, mi végre léteznek, szállítják a titkok és varázslatok „leleplezését”, a maradék titok pedig titok marad mindörökre.

És akkor helyben vagyunk, barátom. „S ezt az emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg.” Mondj egy indokot, hogy miért ne. Hallgatsz, ugye? Nem csodálom. Persze, onnan is nézhetjük a dolgot, hogy ez soha nem volt másképpen. Már Miltiádész is tudta, Madách is tudta: „E gyáva népet meg nem átkozom, / Az nem hibás, annak természete, / Hogy a nyomor szolgává bélyegezze, / S a szolgaság vérengző eszközévé / Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek. / Csak egyedül én voltam a bolond, / Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság.”

Nincs új a nap alatt. Illetve annyi mégis van, hogy ma már ugyanehhez nem kell nyomor. Megy ez nyomor nélkül is, sőt, úgy megy csak igazán. Ül az emberiség – legalábbis annak nyugati része mindenképpen – a legtökéletesebb semmi ágán, kiakasztja arra az ágra a közösségi médiáját, és reggeltől estig van véleménye, amit bele is röfög az éterbe.

Nincs, mert nem is lehet ennél tökéletesebb semmi, ennél tökéletesebb üresség, ennél pompásabb hiábavalóság. „[…] s a földgolyón nyomor szivárog, / mint hülyék orcáján a nyál.”

(...)

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
Jose
2026. július 18. 12:09
Azt is tegyük hozzá az itteni kommentekből okulva, hogy aki nem érti Bayer gondolatait, az nemes egyszerűséggel lepatkányozza és kifejezi abbéli kívánságát, hogy mihamarabb börtönbe kerüljön. Ennyire képes. Az ilyenek könyvtára 10 kötetes.
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1
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Agricola
2026. július 18. 11:31
A bibliai történetek is rámutatnak, hogy az ember nem tökéletes minden szempontból, A gonoszság és a jóakarat is benne vannak az emberi természetben. Ne feledjük, az athéni demokrácia sem volt tökéletes! Az athéni közvetlen demokrácia végzetes hibái gyakran a tömegpszichózisból, a demagógok befolyásából és a szakértelem háttérbe szorításából fakadtak. A demagóg kifejezés olyan politikusra vagy szónokra utal, aki a tömegek érzelmeire, előítéleteire és alantas ösztöneire hat. A demagógia olyan retorikai eszköz, amely a tömegek megnyerésére törekszik az észérvek háttérbe szorításával. Lényege a valóság elferdítése, a könnyen teljesíthetőnek tűnő, ám hazug ígérgetés, valamint az emberek szenvedélyeinek, félelmeinek és előítéleteinek felelőtlen felszítása. Az emberi természet sötét oldalát használták ki régen is. A guillotine nézőközönsége a francia forradalom idején társadalmi rétegtől függetlenül vonzotta a tömegeket.
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3
0
mostar2222
2026. július 18. 11:27
Átlátszóan torzítasz, zsolti. Nem egy egész generáció fölösleges, hanem a fajtád. Egyébként, talán maradt annyi képességed, hogy felfogd a lényeget: vége van.
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0
3
analysator
•••
2026. július 18. 09:36 Szerkesztve
gullwing 2026. július 18. 08:05 Fog még ez a patkány börtönkoszton élni a bandájával együtt... Kösz, hogy jöttél. Rólad szól meg a fajtádról, miattatok kellett megírnia az egészet Bayernak. Az élet túl könnyű lenne nélkületek, de a miénk mégsem lesz soha olyan sz@r, mint a tiétek. Fizológiailag csak egyet tudok biztosan - akiknek a szervezetében ennyi gyűlölet, rosszindulat és békétlenség buzog, mint bennetek és bölcs vezéretekben, azok kíméletlen és fájdalmas procedúrákon át jutnak el az elmúlásig. Ugyanis saját magukat emésztik fel. Ha nektek jó így, nem állunk az utatokba, de azért majd megnézzük minden stációját a szenvedéseiteknek. Nem örömmel, de nem is szomorúan. Közönnyel.
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17
0
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