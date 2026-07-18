És ez még akkor is elborzasztó, ha az én generációmnak adatott meg a legcsodálatosabb élet. Szüleink, nagyszüleink szenvedésének ezredét sem kellett megszenvednünk, gyermekeink és unokáink eljövendő szenvedésének ezredét sem kell megszenvednünk, bár ők még nem tudják, mi vár rájuk, és az ő nem tudásuk a mi szenvedésünk. De ez mindegy. Senkit sem érdekel. Ezért mondom csak neked. Hogy értsd. A mi fölöslegességünk nem vállalás, nem elhatározás, nem munka, hanem a kikerülhetetlen végzet. Úgyhogy ezzel rendben vagyunk.

A titkokat sem lessük meg. Ugyanis nincsenek titkok. A világ varázstalanítva lett, s így egyszersmind titoktalanítva. Illetve a titkok, amelyek érdekesek és meglesendők lennének, örökre titkok maradnak. Várj, mondok egy példát, figyelj! Nem csak Pesten zajlik az élet: a romániai Covid-helyreállítási ­uniós támogatások adatbázisát teljesen és véglegesen törölték egy „kibertámadásban”. Benne kétmilliárd (!) euró összegű tanácsadási szerződéseket, amelyek sajnos „csak digitális formában léteztek”. Mi fog kiderülni, kik a hekkerek? Nyilván az „oroszok”. És el lehet költeni sürgősséggel, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva még egymilliárd eurót közbeszerzés nélkül, „kibervédelemre”.

Tudom jól, a háromnegyedét nem érted, nem is értheted. Elég, ha annyit megjegyzel, hogy ilyesféle titkokkal tele van az életünk, de ezek a titkok titkok is maradnak, mindörökre. Minden más titok és varázs viszont el van tüntetve, fel van számolva, szintúgy mindörökre. Mi pedig, a teljesen és tökéletesen fölöslegesek generációja, ücsörgünk az ötezer kötetes könyvtárunkban – fele apai hagyaték, másik fele saját gyűjtés –, bámuljuk a falat, és zsolozsmázzuk: „Ah, fáraó, rajongsz; hisz a tömeg, / A végzet arra ítélt állata, / Mely minden rendnek malmán húzni fog, / Mert arra van teremtve.” Így. És? Kit érdekel? Hiszen remek realityk mennek az RTL-en, a teljesen hülyék és képességtelenek pedig úgy repülnek a hírnév felé, ahogy átjár a huzat a házon. És ma már miniszterek és miniszterelnökök is válnak belőlük.