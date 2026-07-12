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Ő sosem mondott ilyet! De eddig még az ellenkezőjét sem.
„Magyar Péter köztársasági elnökként megmenekülhetne a népszerűtlen, nemszeretem döntések képviseletétől, azok politikai ódiumát pedig a kormányfőre háríthatná, miközben az ország tényleges vezetője továbbra is ő maradhatna.
Egyáltalán nem mellékes elem, ha Magyar Péter kedvéért a köztársasági elnöki hatáskör lényegesen nagyobb lenne a jelenleginél, akkor Magyarország közjogi rendszere elmenne egy félprezidenciális/elnöki rendszer felé, amelyik nemcsak az 1989/90-ben kialakított liberális jogállami rendszerhez, de még a 2010-es NER politikai rendszeréhez képest is egy nagyon lényeges változás lenne, ugyanis az elmúlt harminchat évben az erős miniszterelnöki hatalom, a parlamentnek felelős kormány és a kevésbé erős államfői hatalom háromszögében mozgott a magyar állam vezetése. Számos dolgot át kellene gondolni, például azt, hogy milyen kormányzati hatásköröket kapna meg a nép által megválasztott köztársasági elnök, felelősségre vonhatná-e őt a parlament, hogyan alakulna a többi állami intézmény sorsa... Ha Magyar Péterből államfő lenne, akkor igencsak át kellene szabni a közjogi rendszert is.
Ugyan már, miért akarna Magyar Péter köztársasági elnök lenni? Ő sosem mondott ilyet!
De eddig még az ellenkezőjét sem.
Ha pedig Magyar Péter valóban nem akar majd köztársasági elnök lenni (vagyis a cikkem eddigi gondolatkísérlete – hát... – nem igazán megalapozott), akkor az a helyzet állna elő, hogy maga elé engedne egy közvetlenül a nép által megválasztott, vagyis erős legitimációval rendelkező, megnövelt hatáskörű államfőt. Íme egy politikus, aki annyira önzetlen, hogy még saját hatalmának önkéntes korlátozására is hajlandó, csakhogy a népnek minél nagyobb beleszólása legyen a haza ügyeibe. A politika forgandósága és szeszélye azonban azt is eredményezheti, hogy Magyar Péter akkor sem lehet majd államfő, ha éppen szeretne az lenni.”
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