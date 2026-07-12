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Nagy Attila Tibor magyarország köztársasági elnök Magyar Péter Alaptörvény-módosítás vélemény

Ugyan már, miért akarna Magyar Péter köztársasági elnök lenni?

2026. július 12. 06:33

Ő sosem mondott ilyet! De eddig még az ellenkezőjét sem.

2026. július 12. 06:33
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index.hu

„Magyar Péter köztársasági elnökként megmenekülhetne a népszerűtlen, nemszeretem döntések képviseletétől, azok politikai ódiumát pedig a kormányfőre háríthatná, miközben az ország tényleges vezetője továbbra is ő maradhatna.

Egyáltalán nem mellékes elem, ha Magyar Péter kedvéért a köztársasági elnöki hatáskör lényegesen nagyobb lenne a jelenleginél, akkor Magyarország közjogi rendszere elmenne egy félprezidenciális/elnöki rendszer felé, amelyik nemcsak az 1989/90-ben kialakított liberális jogállami rendszerhez, de még a 2010-es NER politikai rendszeréhez képest is egy nagyon lényeges változás lenne, ugyanis az elmúlt harminchat évben az erős miniszterelnöki hatalom, a parlamentnek felelős kormány és a kevésbé erős államfői hatalom háromszögében mozgott a magyar állam vezetése. Számos dolgot át kellene gondolni, például azt, hogy milyen kormányzati hatásköröket kapna meg a nép által megválasztott köztársasági elnök, felelősségre vonhatná-e őt a parlament, hogyan alakulna a többi állami intézmény sorsa... Ha Magyar Péterből államfő lenne, akkor igencsak át kellene szabni a közjogi rendszert is.

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Ugyan már, miért akarna Magyar Péter köztársasági elnök lenni? Ő sosem mondott ilyet!

De eddig még az ellenkezőjét sem.

Ha pedig Magyar Péter valóban nem akar majd köztársasági elnök lenni (vagyis a cikkem eddigi gondolatkísérlete – hát... – nem igazán megalapozott), akkor az a helyzet állna elő, hogy maga elé engedne egy közvetlenül a nép által megválasztott, vagyis erős legitimációval rendelkező, megnövelt hatáskörű államfőt. Íme egy politikus, aki annyira önzetlen, hogy még saját hatalmának önkéntes korlátozására is hajlandó, csakhogy a népnek minél nagyobb beleszólása legyen a haza ügyeibe. A politika forgandósága és szeszélye azonban azt is eredményezheti, hogy Magyar Péter akkor sem lehet majd államfő, ha éppen szeretne az lenni.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 75 komment

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Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. július 12. 08:15
Hogy mit beszél Poloska az nem mérvadó a tapasztalatok alapján. Inkább abból érdemes kiindulni, milyen mintákat akar leutánozni a környezetéből. A mániákus orbánutánzásra van száz példa, de nyilván ott motoszkál a fejében a nagybácsikája, Mádl Ferenc is. Márpedig ő nem olyan, hogy alább adja bárkinél, hiszen ő a MAN, az emberiség etalonja.
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8
0
johngo
2026. július 12. 08:14
Én el tudom képzelni, hogy a szektavezér köztársasági elnök akar lenni. Ott nem kellene dolgoznia.
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9
0
ördöngös pepecselés
2026. július 12. 08:09
"Ugyan már, miért akarna Magyar Péter köztársasági elnök lenni? Ő sosem mondott ilyet!" neked még nem tűnt fel hogy azt hazudik ami a lakájainak tetszik? gondolom azért mert te is a lakája vagy
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4
0
bbszaiff-2
2026. július 12. 07:55
Emlékszem még arra a cikkre amelyben Orbán Viktort vádoltad hogy hatalma átmentése miatt köztársasági elnök akar lenni, és nem akarja átadni a hatalmat. Egy szó nem volt igaz ebből. A hamis vád miatt a mai napig nem kértél bocsánatot. Innen kezdve szememben függetlenséged már a múlté. Most a mindenben hazudó, szemérmetlenül vádaskodó bűnöző mögé állsz és próbálod menteni a menthetetlent. Ezért nagy attila tibor szégyelld magad !
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11
1
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