„Magyar Péter köztársasági elnökként megmenekülhetne a népszerűtlen, nemszeretem döntések képviseletétől, azok politikai ódiumát pedig a kormányfőre háríthatná, miközben az ország tényleges vezetője továbbra is ő maradhatna.

Egyáltalán nem mellékes elem, ha Magyar Péter kedvéért a köztársasági elnöki hatáskör lényegesen nagyobb lenne a jelenleginél, akkor Magyarország közjogi rendszere elmenne egy félprezidenciális/elnöki rendszer felé, amelyik nemcsak az 1989/90-ben kialakított liberális jogállami rendszerhez, de még a 2010-es NER politikai rendszeréhez képest is egy nagyon lényeges változás lenne, ugyanis az elmúlt harminchat évben az erős miniszterelnöki hatalom, a parlamentnek felelős kormány és a kevésbé erős államfői hatalom háromszögében mozgott a magyar állam vezetése. Számos dolgot át kellene gondolni, például azt, hogy milyen kormányzati hatásköröket kapna meg a nép által megválasztott köztársasági elnök, felelősségre vonhatná-e őt a parlament, hogyan alakulna a többi állami intézmény sorsa... Ha Magyar Péterből államfő lenne, akkor igencsak át kellene szabni a közjogi rendszert is.