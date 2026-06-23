Pócs János szerint Tarr Zoltán ultimátumot adott Magyar Péternek a viselkedése miatt (VIDEÓ)

Bohár Dániel a Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyben Pócs Jánossal beszél a hétfői parlamenti ülés feszült pillanatairól és Magyar Péter felszólalásairól. A felvételen az ellenzéki politikus értékelte a miniszterelnök parlamenti szereplését, és több, a Tisza Pártra vonatkozó állítást is megfogalmazott.

Pócs János úgy fogalmazott: szerinte Magyar Péter a korábbiaknál is élesebb hangnemben szólalt fel a parlamentben, ugyanakkor nem az ő személyes megítélése a lényeg, hanem az, hogy „a tisztázsok hogy élik meg, és meddig fogják bírni”. Hozzátette: