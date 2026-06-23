Pócs János szerint Tarr Zoltán ultimátumot adott Magyar Péternek a viselkedése miatt (VIDEÓ)

Magyar Péter: Nem mernek meghívni Tusványosra
A miniszterelnök szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan mekkora állami forrás jut a fesztivál finanszírozására.
Elvárják a miniszterelnöktől, hogy „felnőjön a feladathoz”.
Bohár Dániel a Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyben Pócs Jánossal beszél a hétfői parlamenti ülés feszült pillanatairól és Magyar Péter felszólalásairól. A felvételen az ellenzéki politikus értékelte a miniszterelnök parlamenti szereplését, és több, a Tisza Pártra vonatkozó állítást is megfogalmazott.
Pócs János úgy fogalmazott: szerinte Magyar Péter a korábbiaknál is élesebb hangnemben szólalt fel a parlamentben, ugyanakkor nem az ő személyes megítélése a lényeg, hanem az, hogy „a tisztázsok hogy élik meg, és meddig fogják bírni”. Hozzátette:
információi szerint Tarr Zoltán már legalább kétszer adott ultimátumot Magyar Péternek.
A képviselő állítása szerint az egyik ilyen figyelmeztetés a parlamenti ülés előtti napon hangzott el, és a hétfői vitában tapasztalt feszültség is részben ennek tudható be. Úgy fogalmazott, a pártvezetés jelezte: elvárják Magyar Pétertől, hogy „felnőjön a feladathoz”, különösen a politikai kommunikáció stílusát illetően.
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A miniszterelnök szorgalmazta, hogy hozzák nyilvánosságra, pontosan mekkora állami forrás jut a fesztivál finanszírozására.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás