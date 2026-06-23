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ultimátum bohár dániel tarr zoltán pócs jános Magyar Péter

Pócs János szerint Tarr Zoltán ultimátumot adott Magyar Péternek a viselkedése miatt (VIDEÓ)

2026. június 23. 13:28

Elvárják a miniszterelnöktől, hogy „felnőjön a feladathoz”.

2026. június 23. 13:28
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Bohár Dániel a Facebook-oldalán tette közzé azt a videót, amelyben Pócs Jánossal beszél a hétfői parlamenti ülés feszült pillanatairól és Magyar Péter felszólalásairól. A felvételen az ellenzéki politikus értékelte a miniszterelnök parlamenti szereplését, és több, a Tisza Pártra vonatkozó állítást is megfogalmazott.

Pócs János úgy fogalmazott: szerinte Magyar Péter a korábbiaknál is élesebb hangnemben szólalt fel a parlamentben, ugyanakkor nem az ő személyes megítélése a lényeg, hanem az, hogy „a tisztázsok hogy élik meg, és meddig fogják bírni”. Hozzátette:

információi szerint Tarr Zoltán már legalább kétszer adott ultimátumot Magyar Péternek.

A képviselő állítása szerint az egyik ilyen figyelmeztetés a parlamenti ülés előtti napon hangzott el, és a hétfői vitában tapasztalt feszültség is részben ennek tudható be. Úgy fogalmazott, a pártvezetés jelezte: elvárják Magyar Pétertől, hogy „felnőjön a feladathoz”, különösen a politikai kommunikáció stílusát illetően.

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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 51 komment

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nyugalom
2026. június 23. 14:51
Poloskanak nincs stilusa! Üvölt, vagdalkozik, ócsarol - ez nem stilus! Bunkó pszichopata, buta, irigy proli!
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antoniosalazar
2026. június 23. 14:51
fogas paducbrokenwoodi3 2026. június 23. 14:42 ??????????? Ti hitelesek vagytok. Ugyanis, amikor állítotok valamit, arról mindig pontosan tudni, hogy hazugság. Na gyere bolond fogász. Szedd össze magad és konkretizálj.
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0
0
Almassy
2026. június 23. 14:49
Egy ukrán drogos viselkedik úgy, mint Madjarszkij.
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1
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antoniosalazar
2026. június 23. 14:44
kecskesajtantoniosalazar 2026. június 23. 14:38 Mesélj...? Akarod, hogy meséljek? mandiner.hu/belfold/2026/06/zsolti-bacsi-ugy-ujabb-bizonyitekok-kerultek-elo-pocs-janos-ismet-feljelentest-tett-video Pöcs János: """Majd arra is felhívta a figyelmet, hogy a KlikkTV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattatak vele alá, hogyha kimondja a Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt.""" Ideteszem azt a KlikkTV beszélgetést amire hivatkozik Pöcs János. m.youtube.com/watch?v=Jzh2AjR7D8g Tedd ide azt a percet másodpercet ahol elhangzi az amit hazudott Pöcs János. Vigyázz!!! Én végig szenvedtem. Nincs benne. Pöcs János egy nótorius hazudozó. Ugye emlékszel még a megvert cigányra?
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