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megnyílt gajdos lászló biodóm meleg

Megnyílt a Biodóm! A trópusi melegben trópusi és szubtrópusi növényeket és állatokat nézegethet!

2026. június 30. 17:48

A természet- és környezetvédelem, az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

2026. június 30. 17:48
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Megnyílt kedden – amikor az abszolút magyarországi melegrekord is megdőlt – a budapesti „Biodóm városi oázis”, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagyközönségnek. 

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A közösségi térként is funkcionáló Biodóm négy évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkófmajmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak – mondta el Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója a megnyitón.

A természet- és környezetvédelem, az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Kiemelte: a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre.

Elmondta: állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 15 komment

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sagirdilsiz-2
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2026. június 30. 19:52 Szerkesztve
Az index-en van a megnyitásról galéria, 3 faszi zakóban hosszú nadrágban (ha öltöny, akkor ahhoz hosszú ujjú ing) , csak Karácsony nem gondolta hogy ezt a gardróbot nem kell megkoronáznia egy fallikus szimbólum nyakkendővel,-------------------noooooooooooormális? 40 fokban.
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0
1
szim-patikus
2026. június 30. 19:38
Ezzel csak az a baj, hogy a fa hullámvasút is szebb és izgalmasabb volt. (néha halálosan is)
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1
0
sagirdilsiz-2
2026. június 30. 19:38
Este 9-ig Az élet a fagypont alatt filmet fogjuk nézni, tanyasi lavórban hűtött lábakkal.
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2
0
rugbista
2026. június 30. 18:41
Az eredeti tervekhez képest ez egy nagy szahar. Semmi idegenforgalmi vonzereje nincs. A régi tervekben pl. tengeri tehén bemutatása is terv volt, ilyet legközelebb Dallasban láthat a turista. Na persze 60-70 milliárdot nem ér meg a tehén.
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3
2
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