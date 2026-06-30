Megnyílt a Biodóm! A trópusi melegben trópusi és szubtrópusi növényeket és állatokat nézegethet!

Soha ilyen forróság nem volt Magyarországon, megdőlt a melegrekord
Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.
A természet- és környezetvédelem, az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
Megnyílt kedden – amikor az abszolút magyarországi melegrekord is megdőlt – a budapesti „Biodóm városi oázis”, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagyközönségnek.
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Csaknem húsz éve mértek ehhez hasonló forróságot idehaza.
A közösségi térként is funkcionáló Biodóm négy évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkófmajmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak – mondta el Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója a megnyitón.
A természet- és környezetvédelem, az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Kiemelte: a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre.
Elmondta: állatjóléttel eddig ilyen szinten még sosem foglalkoztak, helyettes államtitkársághoz fog tartozni ez a terület.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán