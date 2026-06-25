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védvonal czunyiné bertalan judit magyar közlöny Magyar Péter

Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Czunyiné Bertalan Juditot

2026. június 25. 08:01

A Védvonal vezetője a kormányváltás után is irányította a területeket.

2026. június 25. 08:01
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Felmentette Magyar Péter Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságának, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságának elnöki tisztségéből. A Fidesz képviselője, a Védvonal vezetője a kormányváltás után is irányította a területeket, most viszont az új kormányfő elbocsátotta – szúrta ki a Magyar Közlönyből a 24.hu

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Csütörtöktől a kormányfő a két testület irányítását Szabó Mátyásra, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkárára bízta.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 45 komment

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Sorrend:
antoniosalazar
2026. június 25. 10:31
Czunyinénak honnan lesz fizetése?
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. június 25. 10:25
Most jutott eszebe! Ilikét nevezi ki?
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0
0
bszakonyi
2026. június 25. 10:01
A rendőrség amióta az eszem tudom baloldali és a hatalom kiszogálója. Amikor lehetett volna ezen változtatni akkor egy maffia vezért ültettek a belügyminiszter székébe akinek esze ágában sem volt változtatni a szemléleten ld. 2006 ősze. Most pedig újra tobzódhat az ügyészség és a rendőrség, nekünk kuss.!
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5
0
mlotta
2026. június 25. 09:55
Mandiner! Miért sunnyogtok ? Magyar zászlókat dobálnak a Dunába az Erzsébet hídról Készüljetek! Sátánista támadás Magyarország és a magyarok ellen. Ez az a pont, ahonnan nem lehet hátrálni.
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5
0
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