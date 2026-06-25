Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Czunyiné Bertalan Juditot

Felállt a Védvonal: már hatvannál több esetben intézkedtek a tiszás uszítás és fenyegetőzés ellen, öngyilkosság is történt
Özönlenek bejelentések az egész országból, a Védvonal segítséget biztosít az áradó agresszió ellen.
A Védvonal vezetője a kormányváltás után is irányította a területeket.
Felmentette Magyar Péter Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságának, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságának elnöki tisztségéből. A Fidesz képviselője, a Védvonal vezetője a kormányváltás után is irányította a területeket, most viszont az új kormányfő elbocsátotta – szúrta ki a Magyar Közlönyből a 24.hu.
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Özönlenek bejelentések az egész országból, a Védvonal segítséget biztosít az áradó agresszió ellen.
Csütörtöktől a kormányfő a két testület irányítását Szabó Mátyásra, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vidék- és területfejlesztési államtitkárára bízta.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás