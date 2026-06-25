Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette Czunyiné Bertalan Juditot

Felmentette Magyar Péter Czunyiné dr. Bertalan Juditot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságának, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz monitoring bizottságának elnöki tisztségéből. A Fidesz képviselője, a Védvonal vezetője a kormányváltás után is irányította a területeket, most viszont az új kormányfő elbocsátotta – szúrta ki a Magyar Közlönyből a 24.hu.