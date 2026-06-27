Ráadásul hazudik is, mert egy szóval sem mondtam azt a parlamentben, hogy velem tisztelettel kell beszélni. Magát minősíti az a képviselő, aki a másikkal tiszteletlen, de én ilyen elvárást nem fogalmaztam meg. Azt mondtam a miniszterelnöknek egy felszólalásomban, hogy a megszólításom “képviselő úr” vagy “frakcióvezető-helyettes úr”, nem pedig megafonos (propagandista). Ezt nem én találtam ki, pontosan rögzítve van, hogy kit milyen megszólítás illet. Juszttal ellentétben, én nem vágyom sem Magyar Péter figyelmére, sem tiszteletére. A magyar emberek tiszteletét viszont elvárom - Magyar Pétertől, Juszt Lászlótól és mindenki mástól is! És mivel a mandátumom, amit a képen a kezemben tartok, azért kaptam, hogy a magyar embereket képviseljem, ezt a mandátumot megilleti a tisztelet. Ennek a mandátumnak pedig, bármennyire is zavarja ez a DK-s/tiszás Juszt Lászlót vagy bármelyik képviselőtársam, én vagyok jelenleg a birtokosa.

Ja, és még egy dolog, Juszt úr: bármit is tanácsol neki, Magyar Péter - a Házszabály értelmében - köteles a képviselőknek válaszolni. Megafonosoknak nem, de képviselőknek igen!”