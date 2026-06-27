Megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása
Tarr Zoltán tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.
Ráadásul hazudik is, mert egy szóval sem mondtam azt a parlamentben, hogy velem tisztelettel kell beszélni.
„Miután ismét kitett velem kapcsolatban egy izzadtságszagú posztot, kicsit utánanéztem, ki is ő. Nem meglepő választ kaptam: egy, a Gyurcsány-korszakból (meg ‘90 előttről) ránk maradt, mára a figyelem hiányától szenvedő, olyannyira független-objektív propaga… khm újságíró, hogy 2022-ben nyíltan támogatta a mára a méltó helyére kerülő Demokratikus Koalíciót és Dobrev Klárát. Az engedély nélkül, vadászati tilalom idején őzgidára és vemhes nyúlra lövő, és ezért a bíróság által elmarasztalt Juszt László osztja az észt Magyar Péternek, hogyan (ne) válaszoljon nekem!
Szegény, először is, nem érti, hogy a választók csak az egyéni választókerületekben szavaznak személyekre, egyébként pártlistákra (én is így jutottam be, meg 92 másik képviselő is). Majd azt gondolta (hasonlóan az éppen diktatúra építésén dolgozó Magyar Péterhez), hogy azzal engem meg tud sérteni, hogy megafonos voltam. Pedig minden interjúban elmondom, hogy én ezt soha nem tagadtam, sőt büszkén vállalom!
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Talán jobb lett volna hallgatni…
Ráadásul hazudik is, mert egy szóval sem mondtam azt a parlamentben, hogy velem tisztelettel kell beszélni. Magát minősíti az a képviselő, aki a másikkal tiszteletlen, de én ilyen elvárást nem fogalmaztam meg. Azt mondtam a miniszterelnöknek egy felszólalásomban, hogy a megszólításom “képviselő úr” vagy “frakcióvezető-helyettes úr”, nem pedig megafonos (propagandista). Ezt nem én találtam ki, pontosan rögzítve van, hogy kit milyen megszólítás illet. Juszttal ellentétben, én nem vágyom sem Magyar Péter figyelmére, sem tiszteletére. A magyar emberek tiszteletét viszont elvárom - Magyar Pétertől, Juszt Lászlótól és mindenki mástól is! És mivel a mandátumom, amit a képen a kezemben tartok, azért kaptam, hogy a magyar embereket képviseljem, ezt a mandátumot megilleti a tisztelet. Ennek a mandátumnak pedig, bármennyire is zavarja ez a DK-s/tiszás Juszt Lászlót vagy bármelyik képviselőtársam, én vagyok jelenleg a birtokosa.
Ja, és még egy dolog, Juszt úr: bármit is tanácsol neki, Magyar Péter - a Házszabály értelmében - köteles a képviselőknek válaszolni. Megafonosoknak nem, de képviselőknek igen!”
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert