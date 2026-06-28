Foci vb: indul az egyenes kieséses szakasz, itt a teljes további program

Vasárnap este a társházigazda Kanada és a története során szintén első alkalommal továbbjutott Dél-afrikai Köztársaság mérkőzésével elkezdődik a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A Magyar Nemzet összesítéséből kiderül,

a vb nyolcaddöntőjébe jutásért 32 csapat lép pályára, 16-nak már befejeződtek a küzdelmek.

Az utolsó helyezettek mellett négy csoportharmadik is kiesett, utóbbiak közé az uruguayiak mellett Skócia, Irán és a Koreai Köztársaság tartozik. Afrikából, Dél-Amerikából és Európából a szereplők több mint fele továbbjutott, a rendező földrész félig örülhet, Ázsiának és Óceániának viszont nem alakult jól az összesített mérlege a csoportkörben. A portál azt írta, a további program szerint