Ft
Ft
40°C
22°C
Ft
Ft
40°C
22°C
06. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
foci vb 2026 nyolcaddöntő Kanada

Foci vb: indul az egyenes kieséses szakasz, itt a teljes további program

2026. június 28. 07:03

Véget ért a csoportkör az idei labdarúgó-világbajnokságon, a 48 csapatból 32 maradt.

2026. június 28. 07:03
null

Vasárnap este a társházigazda Kanada és a története során szintén első alkalommal továbbjutott Dél-afrikai Köztársaság mérkőzésével elkezdődik a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakasza. A Magyar Nemzet összesítéséből kiderül,

 a vb nyolcaddöntőjébe jutásért 32 csapat lép pályára, 16-nak már befejeződtek a küzdelmek. 

Az utolsó helyezettek mellett négy csoportharmadik is kiesett, utóbbiak közé az uruguayiak mellett Skócia, Irán és a Koreai Köztársaság tartozik. Afrikából, Dél-Amerikából és Európából a szereplők több mint fele továbbjutott, a rendező földrész félig örülhet, Ázsiának és Óceániának viszont nem alakult jól az összesített mérlege a csoportkörben. A portál azt írta, a további program szerint 

  • A tornán Óceániát képviselő Új-Zéland nem folytathatja (nulla továbbjutó az egy résztvevőből, a csoportbeli összmérleg: 0 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség).
  • A dél-amerikai kontinens hat szereplőjéből csak Uruguay nem jutott tovább (5/6, 9-6-3).
  • Észak- és Közép-Amerika három társházigazdája továbbjutott, a selejtezőből kijutott Curacao, Haiti és Panama nem (3/6, 6-2-10).
  • Ázsia kilenc csapatából Irán és a Koreai Köztársaság mellett Katar, Üzbegisztán, Szaúd-Arábia, Jordánia és Irak is búcsúzott (2/9, 3-9-15).
  • Afrika tíz résztvevőjéből egyedüliként Tunézia esett ki (9/10, 10-10-10).
  • Európa 16 válogatottjából Skócián kívül Csehország és Törökország nincs ott a 32 között (13/16, 24-12-12).

 

Labdarúgó-vb 2026, egyenes kieséses szakasz, további program

Nyolcaddöntőbe jutásért
június 28. (vasárnap):

június 29. (hétfő):

  • Brazília–Japán 19.00, Houston
  • Németország–Paraguay 22.30, Foxborough

június 30. (kedd):

  • Hollandia–Marokkó 3.00, Guadalupe
  • Elefántcsontpart–Norvégia 19.00, Arlington
  • Franciaország–Svédország 23.00, East Rutherford

július 1. (szerda):

  • Mexikó–Ecuador 3.00, Mexikóváros
  • Anglia–Kongói Demokratikus Köztársaság 18.00, Atlanta
  • Belgium–Szenegál 22.00, Seattle

július 2. (csütörtök):

  • Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2.00, Santa Clara
  • Spanyolország–Ausztria 21.00, Inglewood

július 3. (péntek):

  • Portugália–Horvátország 1.00, Toronto
  • Svájc–Algéria 5.00, Vancouver
  • Ausztrália–Egyiptom 20.00, Arlington

július 4. (szombat):

  • Argentína–Zöld-foki-szigetek 0.00, Miami
  • Kolumbia–Ghána 3.30, Kansas City

Nyolcaddöntő
július 4. (szombat):

  • Németország/Paraguay–Franciaország/Svédország 19.00, Philadelphia
  • Kanada/Dél-afrikai Köztársaság–Hollandia/Marokkó 23.00, Houston

július 5. (vasárnap):

  • Brazília/Japán–Norvégia/Elefántcsontpart 22.00, East Rutherford

július 6. (hétfő):

  • Mexikó/Ecuador–Anglia/Kongói DK 2.00, Mexikóváros
  • Spanyolország/Ausztria–Portugália/Horvátország 21.00, Arlington

július 7. (kedd):

  • Egyesült Államok/Bosznia-Hercegovina–Belgium/Szenegál 2.00, Seattle
  • Argentína/Zöld-foki-szigetek–Egyiptom/Ausztrália 18.00, Atlanta
  • Svájc/Algéria–Kolumbia/Ghána 22.00, Vancouver

Negyeddöntő
július 9. (csütörtök):

  • a philadelphiai és a houstoni nyolcaddöntő győztese 22.00, Foxborough

július 10. (péntek):

  • az arlingtoni és a seattle-i nyolcaddöntő győztese 21.00, Inglewood

július 11. (szombat):

  • az East Rutherford-i és a mexikóvárosi nyolcaddöntő győztese 23.00, Miami

július 12. (vasárnap):

  • az atlantai és a vancouveri nyolcaddöntő győztese 3.00, Kansas City

Elődöntő
július 14. (kedd):

  • a foxborough-i és az inglewoodi negyeddöntő győztese 21.00, Arlington

július 15. (szerda):

  • a miami és a kansasi negyeddöntő győztese 21.00, Atlanta

Bronzmérkőzés
július 18. (szombat):

  • a két elődöntő vesztese 23.00, Miami

Döntő
július 19. (vasárnap):

  • a két elődöntő győztese 21.00, East Rutherford

Nyitókép: ALFREDO ESTRELLA / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 28. 09:40
GÁZKAMRAZSIDÓK?
Válasz erre
0
0
csandala
2026. június 28. 07:48
Eléggé lehetetlen időpontokra tettek egyes az európaiak számára fontos meccseket. Portugália - Horvátország július 3, éjjel 1 óra. Ki fogja ezt élőben nézni? Én nem.
Válasz erre
1
0
bituman
•••
2026. június 28. 07:47 Szerkesztve
Na most kezdődik az igazi vb!!! Vamos, vamos Argentina! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Válasz erre
1
0
jameswilson789
2026. június 28. 07:18
I’m enjoying the start of the knockout stage—there are already some exciting matchups ahead, and every game feels like a final. I recently came across some local data resources while researching community information, including gilchristcountypropertyappraiser.org which was quite informative. It’s always interesting how different kinds of public information help people stay connected and informed. Looking forward to seeing which teams handle the pressure best in this next round!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!