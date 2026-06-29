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Tisza Magyar Péter Gulyás Gergely

„Ezt nehéz demokratikus felhatalmazásnak nevezni” – Gulyás Gergely csípősen reagált Magyar Péterre

2026. június 29. 17:44

A Fidesz frakcióvezetője leckét adott a miniszterelnöknek.

2026. június 29. 17:44
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Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter előbb hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben értékelte a kabinet első ötven napját, majd leckét kapott a Fidesz frakcióvezetőjétől, Gulyás Gergelytől.

„Az, hogy Ön a parlamentben fejezi ki az irányú igényét, hogy kit kellene letartóztatni, hogy a legfőbb ügyészt szólítja föl, hogy kit kell meggyanúsítani, ez mindenféle jogállami eljárástól idegen. Ha alkotmányozással ki lehet iktatni politikai ellenfeleket, ki lehet zárni a miniszterelnökségből a legnagyobb ellenzéki párt elnökét, akkor nincs min meglepődni. Ilyeneket a világon a demokráciában soha, sehol nem alkalmaztak, Magyarország is addig tekinthető alkotmányos demokráciának, amíg ez nem válik gyakorlattá. Ön azt mondja, hogy 23 ezer ember támogatja a mandátumszűkítést.

Ez azt jelenti, hogy 23 ezer ember úgy gondolja, hogy nyolc millió ember ne dönthessen szabadon arról, hogy kit kíván a parlamentben látni.

Ezt nehéz demokratikus felhatalmazásnak, demokratikus gondolkodásnak nevezni” – fogalmazott Gulyás.

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Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 13 komment

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Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. június 29. 19:58
állítsátok meg péteranyut
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0
0
Unknown
2026. június 29. 19:17
Ez sokkal demokratkusabb mint az EU-é. Őtt ötezren szavaztak és nágyszázötven milliónak a sorsáról dontottek.
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0
0
iimre
2026. június 29. 19:08
"elcapo-3 2026. június 29. 18:47 A pszichopata állatot 2 év után szanatóriumban fogják majd ápolni!" És minket, a károsultakat vajon hol és kik fognak ápolni?
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1
0
iimre
•••
2026. június 29. 19:04 Szerkesztve
"vitez-laszlo 2026. június 29. 17:49 • Szerkesztve 50 Nnap után a szavazásoknál már a miniszterelnöki válaszok elfogadásánál 23-25 fő tartózkodott. Alakul ez kérem! Nem hiszem, hogy a 141 tapsgép mindent képes beszopni! Páne ezt a pszichopatát. Szerintem már keresik az utódját, vagy ursuláék ki is jelölték már." Orbánék megmondták hónapokkal ezelőtt, hogy a Poloska csak a kampányban kellett mint "a nép hangja", hamar lecserélik majd vmi "szekértőre" — ezért vették be a Kapitány elftársat.
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2
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