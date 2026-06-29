„Ezt nehéz demokratikus felhatalmazásnak nevezni” – Gulyás Gergely csípősen reagált Magyar Péterre

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter előbb hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben értékelte a kabinet első ötven napját, majd leckét kapott a Fidesz frakcióvezetőjétől, Gulyás Gergelytől.

„Az, hogy Ön a parlamentben fejezi ki az irányú igényét, hogy kit kellene letartóztatni, hogy a legfőbb ügyészt szólítja föl, hogy kit kell meggyanúsítani, ez mindenféle jogállami eljárástól idegen. Ha alkotmányozással ki lehet iktatni politikai ellenfeleket, ki lehet zárni a miniszterelnökségből a legnagyobb ellenzéki párt elnökét, akkor nincs min meglepődni. Ilyeneket a világon a demokráciában soha, sehol nem alkalmaztak, Magyarország is addig tekinthető alkotmányos demokráciának, amíg ez nem válik gyakorlattá. Ön azt mondja, hogy 23 ezer ember támogatja a mandátumszűkítést.